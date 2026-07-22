Война 17-го округа. Ветеран-спецназовец бросает вызов противнику Азербайджана

В США накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре, в 17‑м избирательном округе штата Нью‑Йорк началась напряженная борьба между представителем правящей Республиканской партии и кандидатом от демократов. В этом округе действующий конгрессмен Майк Лоулер, республиканец, противостоит демократу Кейт Конли, ветерану американской армии. Данная кампания считается одной из уникальных в Соединенных Штатах, поскольку результаты выборов в 17‑м округе могут оказаться решающими в вопросе о том, кто будет контролировать Палату представителей. Сейчас у республиканцев 218 мест, у демократов — 212: разница между ними составляет всего шесть мест. Промежуточные выборы часто заканчиваются неблагоприятно для правящих партий, поскольку американцы рассматривают их как законодательный противовес действующему президенту и большинству в Палате представителей и Сенате. Падение рейтинга президента Дональда Трампа, затянувшаяся война с Ираном и растущее недовольство американцев экономической ситуацией создают риск того, что республиканцы могут потерять контроль над нижней палатой Конгресса.

17‑й округ штата Нью‑Йорк — сложный и колеблющийся. По числу зарегистрированных избирателей здесь значительно больше демократов, чем республиканцев. Однако на промежуточных выборах 2022 года республиканец Лоулер одержал победу, а на выборах 2024 года получил мандат повторно. Если он проиграет сейчас, это может стать решающим фактором для перехода контроля над Палатой представителей к демократам. Его место, расположенное в самом сердце долины Гудзона, — одно из тех, за которые демократы ведут борьбу, стремясь получить контроль хотя бы над одной из палат Конгресса. Интересно, что выборы в этом округе имеют косвенное отношение и к Азербайджану. Майк Лоулер является членом проармянской группы в Палате представителей и известен как один из самых яростных противников Азербайджана. Естественно, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) поддерживает его переизбрание. В заявлении этой крупной армянской диаспорской организации, которая периодически выступает спонсором нападок на Азербайджан в Конгрессе, говорится, что «за время работы в Конгрессе Лоулер продемонстрировал одну из самых сильных проармянских позиций среди членов Республиканской партии, получив от ANCA оценку «А». Сотрудничая с представителями Демократической партии, политик организовывал рассылку писем в Конгрессе по вопросам, связанным с «армянским вопросом», поддерживал законопроекты об ограничении военной помощи США Азербайджану, выступал против продажи Турции современных вооружений, поддерживал армянский сепаратизм в Карабахе, проводил кампании в защиту главарей сепаратистов, осуществлял множество других действий в рамках проармянской лоббистской деятельности.

Так, Лоулер направил письмо государственному секретарю Марко Рубио с призывом к полному применению 907-й поправки против Азербайджана. Его инициативу поддержали около 60 членов Палаты представителей. Однако поддержка армянской диаспорской организации в этот раз может не помочь Лоулеру, поскольку он столкнулся с весьма серьезным соперником. Бывшая военнослужащая, ветеран и сотрудница сил специального назначения Кейт Конли, которая служила в армии США 16 лет и шесть раз находилась в командировках в Ираке и Афганистане, легко победила других кандидатов от своей партии на праймериз, состоявшихся 23 июня. Конли — выпускница Военной академии США в Вест‑Пойнте, имеет степени магистра делового администрирования и государственной политики, полученные в Массачусетском технологическом институте и Гарварде. Большую часть своей военной карьеры Конли провела в спецназе. Это привело ее в такие места, как Йемен, Северная Африка (после нападения на американское консульство в Бенгази в 2012 году), а также к работе по противодействию террористической угрозе со стороны «Исламского государства» в Сирии. Позже она занимала должность директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности при администрации Байдена, а затем работала над обеспечением безопасности критической инфраструктуры и избирательных систем в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA). Среди предвыборных обещаний политика — снижение стоимости жилья, расширение доступности услуг по уходу за детьми и улучшение доступа к медицинскому обслуживанию. «Должна вам сказать: нет никого, и я имею в виду никого, кто был бы так вреден для долины Гудзона, как Майк Лоулер, — сказала Конли после победы на праймериз. — Он — король лоббистских групп. Каждый день у него есть возможность выбирать между служением народу и служением коррумпированному статус‑кво. И каждый божий день он выбирает коррупцию, и мы расплачиваемся за это».