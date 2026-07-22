USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1670
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Новость дня
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов

15:03 1089

В Азербайджане законодательно закреплено требование о соблюдении установленной формы одежды в государственных общеобразовательных учреждениях.

Это отражено в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым поправке к закону «Об общем образовании».

Основная цель изменений в части учащихся заключается в более четком определении правовых основ действующих правил и обеспечении их применения во всех государственных общеобразовательных учреждениях на основе единого подхода. В круг обязанностей родителей или иных законных представителей в сфере общего образования также включается обеспечение соблюдения их детьми (лицами, находящимися под опекой или попечительством) требований к форме одежды в государственных общеобразовательных учреждениях.

Также предусматривается создание правовой базы, регулирующей требования к одежде педагогических работников.

Путин о топливном кризисе в России
Путин о топливном кризисе в России
16:13 360
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
15:51 860
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска наш обзор
15:37 837
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
15:15 1482
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
15:03 1090
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
12:48 2304
Приключения юного Нехмедова
Приключения юного Нехмедова видео
14:45 1147
Болгария отвечает Ирану
Болгария отвечает Ирану обновлено 14:30
14:30 3469
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ новость дополнена
14:14 2136
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
14:06 2328
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
13:35 2673

ЭТО ВАЖНО

Путин о топливном кризисе в России
Путин о топливном кризисе в России
16:13 360
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
15:51 860
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска наш обзор
15:37 837
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
15:15 1482
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
15:03 1090
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
12:48 2304
Приключения юного Нехмедова
Приключения юного Нехмедова видео
14:45 1147
Болгария отвечает Ирану
Болгария отвечает Ирану обновлено 14:30
14:30 3469
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ новость дополнена
14:14 2136
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
14:06 2328
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
13:35 2673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться