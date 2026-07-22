Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов

В Азербайджане законодательно закреплено требование о соблюдении установленной формы одежды в государственных общеобразовательных учреждениях.
Это отражено в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым поправке к закону «Об общем образовании».
Основная цель изменений в части учащихся заключается в более четком определении правовых основ действующих правил и обеспечении их применения во всех государственных общеобразовательных учреждениях на основе единого подхода. В круг обязанностей родителей или иных законных представителей в сфере общего образования также включается обеспечение соблюдения их детьми (лицами, находящимися под опекой или попечительством) требований к форме одежды в государственных общеобразовательных учреждениях.
Также предусматривается создание правовой базы, регулирующей требования к одежде педагогических работников.