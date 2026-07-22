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Пакистан попросил у США $10 млрд

15:09 771

Пакистан обратился к США с просьбой предоставить стабилизационную валютную линию на $10 млрд, чтобы укрепить золотовалютные резервы, поддержать курс рупии и снизить зависимость от кредитов МВФ, сообщает Reuters. 

По данным агентства, запрос был сделан после того, как Исламабад содействовал посредническим усилиям в переговорах, связанных с конфликтом вокруг Ирана, рассчитывая, что его дипломатическая роль поможет укрепить экономические связи с Вашингтоном. 

Если инициатива будет одобрена, американская финансовая поддержка поможет ослабить давление на ликвидность Пакистана. При этом Минфин США пока не прокомментировал запрос, а решение по нему еще не принято.

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