Пакистан попросил у США $10 млрд

Пакистан обратился к США с просьбой предоставить стабилизационную валютную линию на $10 млрд, чтобы укрепить золотовалютные резервы, поддержать курс рупии и снизить зависимость от кредитов МВФ, сообщает Reuters.

По данным агентства, запрос был сделан после того, как Исламабад содействовал посредническим усилиям в переговорах, связанных с конфликтом вокруг Ирана, рассчитывая, что его дипломатическая роль поможет укрепить экономические связи с Вашингтоном.

Если инициатива будет одобрена, американская финансовая поддержка поможет ослабить давление на ликвидность Пакистана. При этом Минфин США пока не прокомментировал запрос, а решение по нему еще не принято.