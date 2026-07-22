Украина о санкциях против азербайджанских компаний

Азербайджанские компании могут принять участие в совместном производстве энергетического оборудования и модернизации энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

«Следующим логичным шагом может стать участие азербайджанских компаний не только в срочном ремонте, но и в совместном производстве энергооборудования, а также в модернизации украинской энергетики: строительстве новых объектов, развитии распределенной генерации, энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Мы уже ведем такой диалог с нашими азербайджанскими партнерами», - сказал дипломат.

Гусев напомнил, что Азербайджан уже оказал Украине помощь после российских атак на энергетическую инфраструктуру, передав трансформаторы, генераторы и другое оборудование.

Посол подчеркнул, что украинская сторона рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере как одно из ключевых направлений послевоенного восстановления страны.

В то же время посол отметил, что санкции против азербайджанских компаний, которые были причастны к экспорту нефти из РФ в обход введенных Европейским союзом санкций, в настоящее время сняты. «Азербайджанская сторона сотрудничает с украинской по вопросам соблюдения азербайджанскими компаниями соответствующих ограничений», - добавил Гусев.