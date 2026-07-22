Футболистки «Нефтчи» успешно стартовали в Лиге чемпионов

В полуфинале 1-го квалификационного раунда команда Сиясета Аскерова одолела черногорскую «Будучность». Матч, который проходил в греческом городе Верия, завершился победой «Нефтчи» в серии пенальти - 4:3. В игровое время забитых голов не было - 0:0.

В финале «Нефтчи» сыграет с победителем пары ПАОК (Греция) - «Хапоэль» (Йерусалим, Израиль).

Решающий матч состоится 25 июля.

Всего в 1-м квалификационном раунде играют 19 команд. Они были распределены по пяти мини-турнирам. Пять победителей мини-турниров выйдут во 2-й квалификационный раунд.