USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1670
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Новость дня
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

Футболистки «Нефтчи» успешно стартовали в Лиге чемпионов

Отдел спорта
15:15 583

Женский футбольный клуб «Нефтчи» с победы стартовал в Лиге чемпионов.

В полуфинале 1-го квалификационного раунда команда Сиясета Аскерова одолела черногорскую «Будучность». Матч, который проходил в греческом городе Верия, завершился победой «Нефтчи» в серии пенальти - 4:3. В игровое время забитых голов не было - 0:0.

В финале «Нефтчи» сыграет с победителем пары ПАОК (Греция) - «Хапоэль» (Йерусалим, Израиль).

Решающий матч состоится 25 июля.

Всего в 1-м квалификационном раунде играют 19 команд. Они были распределены по пяти мини-турнирам. Пять победителей мини-турниров выйдут во 2-й квалификационный раунд.

Путин о топливном кризисе в России
Путин о топливном кризисе в России
16:13 367
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
15:51 866
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска наш обзор
15:37 841
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
15:15 1486
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
15:03 1093
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
12:48 2307
Приключения юного Нехмедова
Приключения юного Нехмедова видео
14:45 1149
Болгария отвечает Ирану
Болгария отвечает Ирану обновлено 14:30
14:30 3473
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ новость дополнена
14:14 2138
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
14:06 2330
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
13:35 2676

ЭТО ВАЖНО

Путин о топливном кризисе в России
Путин о топливном кризисе в России
16:13 367
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
15:51 866
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска наш обзор
15:37 841
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
15:15 1486
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
15:03 1093
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
12:48 2307
Приключения юного Нехмедова
Приключения юного Нехмедова видео
14:45 1149
Болгария отвечает Ирану
Болгария отвечает Ирану обновлено 14:30
14:30 3473
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ новость дополнена
14:14 2138
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
14:06 2330
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
13:35 2676
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться