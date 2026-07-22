Рубио: США ведут переговоры по Ормузу

«Да, у нас есть разговоры на эту тему, есть страны, которые выражают [интерес]. Но у некоторых из них разный подход к тому, как они могли бы это организовать — кому-то нужен международный мандат от имени международной организации, кому-то нужно пройти через законодательный процесс», — сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.

Он добавил, что, по мнению Вашингтона, многие государства должны быть в первую очередь заинтересованы в обеспечении безопасного транзита через Ормузский пролив, потому что они зависят от импортируемой из стран Персидского залива нефти. США рассчитывают на то, что им удастся привлечь другие страны к защите судоходства в проливе.