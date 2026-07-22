Генпрокуратура взялась за племянника Самвела Карапетяна

Центризбирком Армении на основе ходатайства Генпрокуратуры лишил депутатской неприкосновенности одного из лидеров оппозиционной партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.
Об этом заявила Лусине Мартиросян, советник генпрокурора Армении, в интервью «Арменпресс».
Накануне Генпрокуратура Армении представила в ЦИК ходатайство о возбуждении уголовного преследования и лишении свободы Нарека Карапетяна.
Нарек Карапетян - племянник главы партии, российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, который содержится под домашним арестом. Депутатский мандат Нарек Карапетян получил 21 июля.