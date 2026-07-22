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Генпрокуратура взялась за племянника Самвела Карапетяна

15:20 465

Центризбирком Армении на основе ходатайства Генпрокуратуры лишил депутатской неприкосновенности одного из лидеров оппозиционной партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

Об этом заявила Лусине Мартиросян, советник генпрокурора Армении, в интервью «Арменпресс».

Накануне Генпрокуратура Армении представила в ЦИК ходатайство о возбуждении уголовного преследования и лишении свободы Нарека Карапетяна.

Нарек Карапетян - племянник главы партии, российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, который содержится под домашним арестом. Депутатский мандат Нарек Карапетян получил 21 июля.

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