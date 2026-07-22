У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска

После политического скандала вокруг отставки популярного в Украине министра обороны Михаила Федорова граждане страны явно выразили свое несогласие с решением президента Владимира Зеленского, высказав свою позицию в виде протестов.
Усилилась также критика теперь уже бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, которого некоторые называли «мясником», критиковали за чрезмерно большие потери на фронте и за слишком традиционные взгляды на ведение войны. Вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сырского от должности и назначил главкомом ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого, чей карьерный путь довольно примечателен.
Драпатый родился 21 ноября 1982 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины. В 2004 году окончил Харьковский институт танковых войск и начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. В 2014 году, когда фактически и началась военная агрессия России против Украины, он отличился в боях за Мариуполь. Во главе знаменитой колонны БМП, прорывающих баррикады сепаратистов и сторонников «русского мира», был именно Михаил Драпатый.
July 22, 2026
Также он заработал хорошую репутацию среди украинских военнослужащих, когда летом 2014 года, во время тяжелых боев с сепаратистами на Донбассе, смог успешно организовать прорыв из Изваринского котла и вывести из окружения около 260 солдат, тем самым избежав больших потерь среди людей. Это событие стало одним из самых выделяющихся боевых успехов Драпатого.
Начало полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года Драпатый встретил в должности заместителя командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск. Далее он командовал группировкой войск «Юг», был одним из командующих успешным украинским контрнаступлением в Харьковской области, смог стабилизировать ситуацию в Волчанске в мае 2024 после прорыва россиян в город.
Драпатый стал главнокомандующим ВСУ в крайне важный момент, когда украинские дроны наносят дальнобойные удары по России, осложняют логистику на оккупированном юге Украины, включая Крым. Очевидно, что сейчас никакую оценку деятельности Драпатого на новом посту давать нельзя. Нужно посмотреть на то, как это отразится на фронте и на проблемах с ТЦК, что сильно волнует украинское общество. Судя по тому, что говорят о Михаиле Драпатом, он может действительно стать тем, кто усилит развитие украинской армии и увеличит ее мощь. Драпатый на новом посту был тепло встречен украинским обществом, которое в очередной раз показало свою способность и волю указывать на ошибки своих властей и никогда не молчать.
Что касается реакции российских так называемых Z-каналов, то в основном там царит уныние. Вот слова из поста одного из самых известных апологетов агрессии против Украины Юрия Подоляки: «Кстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал КОМБАТОМ!!!.. Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает ее, очень сложный противник. А потому бы я на месте наших каналов не продолжал склонять его фамилию. Глупо».
Судя по всему, на фоне постоянных ударов по территории России и топливного кризиса назначение столь опытного и популярного в Украине человека на должность главкома ВСУ сильно бьет по настрою многих Z-военкоров. Еще сильнее их расстроит, если Федоров все же вернется на пост министра обороны Украины, о чем пишут украинские СМИ.