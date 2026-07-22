У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска

После политического скандала вокруг отставки популярного в Украине министра обороны Михаила Федорова граждане страны явно выразили свое несогласие с решением президента Владимира Зеленского, высказав свою позицию в виде протестов. Усилилась также критика теперь уже бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, которого некоторые называли «мясником», критиковали за чрезмерно большие потери на фронте и за слишком традиционные взгляды на ведение войны. Вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сырского от должности и назначил главкомом ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого, чей карьерный путь довольно примечателен. Драпатый родился 21 ноября 1982 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины. В 2004 году окончил Харьковский институт танковых войск и начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. В 2014 году, когда фактически и началась военная агрессия России против Украины, он отличился в боях за Мариуполь. Во главе знаменитой колонны БМП, прорывающих баррикады сепаратистов и сторонников «русского мира», был именно Михаил Драпатый.

Также он заработал хорошую репутацию среди украинских военнослужащих, когда летом 2014 года, во время тяжелых боев с сепаратистами на Донбассе, смог успешно организовать прорыв из Изваринского котла и вывести из окружения около 260 солдат, тем самым избежав больших потерь среди людей. Это событие стало одним из самых выделяющихся боевых успехов Драпатого. Начало полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года Драпатый встретил в должности заместителя командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск. Далее он командовал группировкой войск «Юг», был одним из командующих успешным украинским контрнаступлением в Харьковской области, смог стабилизировать ситуацию в Волчанске в мае 2024 после прорыва россиян в город.