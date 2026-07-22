Украина сбила российский истребитель с помощью F-16

«Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет благодаря поддержке многих партнеров Украина значительно усилила свою эшелонированную систему обороны», — сказал Кейн во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям.

Генерала спросили, как на Украину может повлиять прекращение финансирования противовоздушной обороны. Кейн ответил, что Киев проделывает «невероятную работу» по развитию собственной оборонной промышленности. «Это варьируется от их возможностей «земля-воздух» до возможностей «воздух-воздух», — отметил генерал.

В начале июля этого года Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении на восточном направлении очередного российского многоцелевого истребителя Су-35. С помощью какого вооружения удалось сбить самолет, украинские военные тогда не уточнили.

В феврале 2026 года французское издание Intelligence Online сообщило, что в Украине сформировали эскадрилью F-16, в которую впервые вошли пилоты-ветераны из США и Нидерландов. Задачей отряда стала защита неба над Киевской областью, которая регулярно подвергается российским массированным ударам. По данным издания, американские и нидерландские летчики подписали с ВСУ временные контракты, которые предполагают ротацию каждые шесть месяцев и возможность продления. В отличие от украинских пилотов, западные летчики умеют работать с высокотехнологичным оборудованием истребителей F-16, отмечало Intelligence Online.