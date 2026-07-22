Продуктивный июль для азербайджанских пловцов

Сборная Азербайджана по плаванию и юношеская национальная команда по прыжкам в воду успешно выступили на нескольких турнирах.

Сначала азербайджанские пловцы провели учебно‑тренировочный сбор в городе Шаморин (Словакия). Затем национальная команда испытала свои силы на высококонкурентном чемпионате Европы (U‑18), который состоялся в германском Мюнхене. Представители Азербайджана, уступающие многим участникам турнира в возрасте, сумели улучшить свои результаты. Анастасия Гнусина (14 лет, 3 категории), Фархад Ширмамедли (15 лет, 3 категории), Марьям Джавадова (14 лет, 3 категории), Октай Гусейнов (16 лет, 1 категория) и Егор Майницкий (16 лет, 4 категории) обновили свои личные рекорды. В прошлом году на континентальном первенстве в Словакии азербайджанские пловцы установили 5 личных рекордов, а в этот раз — в общей сложности 14. Кроме того, победитель Игр СНГ 2025 года и призер Игр исламской солидарности Сулейман Исмаилзаде (17 лет) вышел в финал чемпионата Европы на дистанции 1500 метров вольным стилем и занял 6‑е место. В прошлом году Сулейман стал 7‑м в Европе в той же дисциплине. Добавим, что в зависимости от возраста каждый из вышеупомянутых спортсменов сможет выступить на континентальном первенстве среди пловцов до 18 лет как минимум еще один раз.

Затем расширенный состав национальной сборной по плаванию выступил на Международном чемпионате по плаванию, организованном в грузинском городе Кутаиси. В общей сложности было завоевано 55 медалей: 22 золотые, 19 серебряных (15 индивидуальных, 4 эстафетных) и 14 бронзовых (12 индивидуальных, 2 эстафетных). В индивидуальных соревнованиях медали выиграли 11 азербайджанских спортсменов: Абдуррахман Рустамов (1 золото, 1 серебро, 1 бронза), Амин Оруджлу (2‑3‑1), Анастасия Боборикина (0‑0‑2), Мехри Абдуррахманлы (4‑3‑1), Марьям Джавадова (5‑3‑1), Октай Гусейнов (1‑0‑3), Рамал Садыглы (1‑1‑1), Рамиль Велизаде (1‑1‑0), Властилина Хасянова (0‑1‑2) и Егор Майницкий (7‑2‑0). Саид Гамидов внес вклад в успех сборной в эстафетных соревнованиях. Параллельно с грузинским турниром пловчиха национальной сборной Азербайджана Фатима Алкеремова под руководством тренера Яны Хасяновой выступила на соревнованиях Открытого Кубка в Минске. На дистанции 400 метров комплексным плаванием Фатима завоевала бронзовую медаль, а на дистанции 100 метров брассом сумела обновить личный рекорд.

Наши пловцы уже вернулись в Баку и без перерыва приступили к подготовке к следующим турнирам. В этом году планируется участие национальной команды во впервые получившем международный статус турнире Ganja Cup (5–6 августа), чемпионате Европы среди взрослых (10–16 августа, Париж, Франция), Кубке мира в Баку (1–3 октября) и Олимпийских играх среди юниоров (31 октября — 13 ноября, Дакар, Сенегал). Отметим, что главным тренером национальной сборной Азербайджана по плаванию является Лука Габрило. В тренерский штаб также входят Рашад Алиев, Руслан Хатамханов и Теймур Гулиев. Завершивший в этом году спортивную карьеру Рашад Алгулиев сейчас набирается опыта в качестве тренера.

Юношеская национальная команда по прыжкам в воду также не отстала от пловцов. После второго по счету турнира «К будущему», проведенного в Баку, спортсмены отправились на двухнедельный учебно‑тренировочный сбор в турецкий город Измир. После сбора в братской стране прыгуны в воду под руководством главного тренера Антона Мельникова и тренера Ангелины Мельниковой испытали свои силы на турнире Sofia Diving Cup, организованном в Болгарии.