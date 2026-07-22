Путин о топливном кризисе в России

Президент России Владимир Путин заявил о «внешних попытках дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и ряде других секторов экономики». Об этом он высказался на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

По словам Путина, «состояние отечественной экономики и ее ключевых отраслей остается устойчивым, несмотря на внешнее давление». Он также добавил, что «создаваемые на топливном рынке трудности носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику».

Начиная с начала 2024 года серии ударов дронов подверглись ключевые НПЗ в европейской части России (включая заводы в Рязани, Кстово, Сызрани, Славянске-на-Кубани и других регионах). Это привело к временной остановке отдельных установок первичной переработки нефти и снижению объемов производства топлива.

Потери перерабатывающих мощностей вызвали локальный дефицит и биржевой скачок цен на бензин (особенно марок АИ-92 и АИ-95) и дизельное топливо.

Чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и предотвратить рост цен на АЗС, правительство РФ было вынуждено ввести временный запрет на экспорт бензина, а также увеличить нормативы обязательных продаж топлива на бирже.