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Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Новость дня
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

Провинции Ирана сотрясают взрывы

16:21 153

Утром и днем 22 июля сообщения о взрывах поступали из нескольких районов Ирана. IRNA сообщило о взрывах в провинциях Бушер, Восточный Азербайджан, Хамадан, Хормозган, Илам, Хузестан, а также Систан и Белуджистан.

По данным иранских СМИ, звуки нескольких взрывов были слышны в портовом городе Махшехр и в районе Бехбахана в провинции Хузестан. Tasnim сообщало, что Бехбахан подвергся двум атакам. Взрывы также фиксировались возле Тебриза, Бендер-Аббаса и других городов на юге и северо-западе страны.

Иранские источники сообщили и об ударе по острову Ларак в Ормузском проливе. Независимого подтверждения характера пораженной цели и масштабов разрушений пока нет.

В провинции Бушер местные власти подтвердили удары по нескольким объектам. Точных данных о жертвах пока нет.

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