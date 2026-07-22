Сабина Алиева поздравляет журналистов

В этом году в Азербайджане мы отмечаем 151-летие со дня создания национальной прессы. Этот славный путь, начавшийся в 1875 году с газеты «Экинчи», издаваемой Гасан-беком Зардаби, и сегодня продолжается как символ национального слова, просветительства, профессиональной журналистики и ответственности перед обществом. Богатая 151-летняя история развития подтверждает, что азербайджанские медиа опираются на сильные традиции и постоянно обновляются, развиваясь в соответствии с вызовами времени. Об этом говорится в поздравлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой по случаю Дня прессы.

«Под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в нашей стране были проведены важные реформы по обеспечению свободы слова и печати, отменена цензура, создана прочная правовая база для развития свободных и ответственных медиа. Эту стратегическую линию сегодня успешно продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Развитие медиа в соответствии с современными вызовами, поддержка цифровой трансформации, поощрение профессиональной журналистики и укрепление информационной безопасности являются важными направлениями государственной политики. Глобальный медиафорум, который уже стал традиционным и в очередной раз проходит в Шуше, является одним из успешных проявлений внимания, уделяемого Азербайджаном международному сотрудничеству в сфере медиа, его растущей роли в глобальном информационном пространстве и современной медиаполитики.

Сегодня в условиях сложной информационной среды, когда стремительно развиваются информационные технологии и возможности искусственного интеллекта, а дезинформация и манипулятивный контент превратились в глобальный вызов, на медиа возлагается еще большая ответственность. В такую эпоху главная миссия профессиональной журналистики состоит не только в оперативном информировании, но и в служении сохранению точности, объективности и достоверности. Эти принципы являются главными условиями защиты прав и свобод человека, укрепления общественного доверия и формирования здоровой информационной среды.

Особое значение имеет то, чтобы азербайджанские медиа, оставаясь верными богатым традициям, продолжали свое развитие в соответствии с вызовами современности, еще больше укрепляли свои позиции в международном информационном пространстве и впредь вносили важный вклад в продвижение прав человека, развитие нашего общества и защиту правды. На этом пути верность принципам профессионализма, объективности и ответственности всегда будет оставаться главной ценностью.

Искренне поздравляю всех представителей медиа по случаю 22 Июля – Дня национальной прессы, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, новых успехов в профессиональной деятельности, объективности и высокой ответственности», - говорится в поздравлении.