Турция, Россия и С‑400: три сценария для одной головной боли

После саммита НАТО в Анкаре вопрос о возможной передаче Турцией третьей стране систем ПВО С‑400, купленных у России, стал одной из главных тем международной повестки. По мнению экспертов, такой поворот событий откроет новый этап в отношениях Анкары с НАТО и США. Впрочем, вопрос С‑400 важен не только для отношений Турции с Западом, но и для будущего связей Анкара–Москва.

Почему Турция отказалась передать С-400 Украине?

Обострение гражданской войны в Сирии в 2015 году, в которую вмешались и внешние силы, подтолкнуло Анкару к поиску систем ПВО, чтобы защитить свои границы и воздушное пространство. Еще в 2013 году Турция договорилась с Китаем о покупке комплексов FD‑2000, однако из‑за американских санкций против китайской компании Анкара от сделки в итоге отказалась. В 2015 году НАТО вывела размещенные в Турции комплексы Patriot, а Вашингтон отказался продать Анкаре аналогичные системы, несмотря на ее настойчивые просьбы: в результате турецкой стороне пришлось искать другие варианты.

В 2017 году Турция подписала с Россией соглашение о покупке ЗРК С-400, а в 2019-м получила первую партию. США отреагировали резко: Анкару исключили из программы F‑35, в 2020 году ввели против нее санкции CAATSA, предназначенные для «враждебных государств». В 2022 году Вашингтон пытался добиться от Анкары передачи систем Украине, однако Турция сослалась на пункт договора с Россией: без согласия Москвы С-400 третьей стране продать нельзя.

Но теперь С-400 мешают вернуться в программу F-35…

Проблема с С-400 вновь обострилась после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. В прошлом году его администрация заявила, что изучает юридические механизмы возвращения Турции в программу F‑35. Обсуждения начались всерьез, когда Трамп на саммите НАТО пообещал Анкаре снять санкции CAATSA. Однако, по мнению экспертов, слова словами, а главным препятствием остается сам комплекс С‑400 в турецком арсенале. На двусторонних переговорах Вашингтон подчеркивает: вывод систем — ключевое условие для снятия санкций и возвращения Анкару в программу F‑35.

Возможен ли новый кризис между Анкарой и Москвой?

Дипломатические источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что Турция ищет новый компромиссный формат — такой, который позволит избежать кризиса с Москвой и вместе с тем учтет интересы обеих сторон. Они напоминают ответ президента Реджепа Тайипа Эрдогана на вопрос об С‑400 — «продолжайте следить за нами», а также заявление главы МИД Хакана Фидана о переговорах по возможной продаже российских систем третьей стране. По их словам, разговор между Анкарой и Москвой вышел на критически важный этап.

Хотя в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе позиции и интересы Турции и России расходятся, каналы диалога между Анкарой и Москвой всегда оставались открытыми. К тому же страны связывают крупные совместные проекты — газопровод «Турецкий поток», АЭС «Аккую», а также растущая торговля.