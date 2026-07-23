Турция, Россия и С‑400: три сценария для одной головной боли

После саммита НАТО в Анкаре вопрос о возможной передаче Турцией третьей стране систем ПВО С‑400, купленных у России, стал одной из главных тем международной повестки. По мнению экспертов, такой поворот событий откроет новый этап в отношениях Анкары с НАТО и США. Впрочем, вопрос С‑400 важен не только для отношений Турции с Западом, но и для будущего связей Анкара–Москва.
Почему Турция отказалась передать С-400 Украине?
Обострение гражданской войны в Сирии в 2015 году, в которую вмешались и внешние силы, подтолкнуло Анкару к поиску систем ПВО, чтобы защитить свои границы и воздушное пространство. Еще в 2013 году Турция договорилась с Китаем о покупке комплексов FD‑2000, однако из‑за американских санкций против китайской компании Анкара от сделки в итоге отказалась. В 2015 году НАТО вывела размещенные в Турции комплексы Patriot, а Вашингтон отказался продать Анкаре аналогичные системы, несмотря на ее настойчивые просьбы: в результате турецкой стороне пришлось искать другие варианты.
В 2017 году Турция подписала с Россией соглашение о покупке ЗРК С-400, а в 2019-м получила первую партию. США отреагировали резко: Анкару исключили из программы F‑35, в 2020 году ввели против нее санкции CAATSA, предназначенные для «враждебных государств». В 2022 году Вашингтон пытался добиться от Анкары передачи систем Украине, однако Турция сослалась на пункт договора с Россией: без согласия Москвы С-400 третьей стране продать нельзя.
Но теперь С-400 мешают вернуться в программу F-35…
Проблема с С-400 вновь обострилась после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. В прошлом году его администрация заявила, что изучает юридические механизмы возвращения Турции в программу F‑35. Обсуждения начались всерьез, когда Трамп на саммите НАТО пообещал Анкаре снять санкции CAATSA. Однако, по мнению экспертов, слова словами, а главным препятствием остается сам комплекс С‑400 в турецком арсенале. На двусторонних переговорах Вашингтон подчеркивает: вывод систем — ключевое условие для снятия санкций и возвращения Анкару в программу F‑35.
Возможен ли новый кризис между Анкарой и Москвой?
Дипломатические источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что Турция ищет новый компромиссный формат — такой, который позволит избежать кризиса с Москвой и вместе с тем учтет интересы обеих сторон. Они напоминают ответ президента Реджепа Тайипа Эрдогана на вопрос об С‑400 — «продолжайте следить за нами», а также заявление главы МИД Хакана Фидана о переговорах по возможной продаже российских систем третьей стране. По их словам, разговор между Анкарой и Москвой вышел на критически важный этап.
Хотя в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе позиции и интересы Турции и России расходятся, каналы диалога между Анкарой и Москвой всегда оставались открытыми. К тому же страны связывают крупные совместные проекты — газопровод «Турецкий поток», АЭС «Аккую», а также растущая торговля.
Однако саммит НАТО в Анкаре и заявление Турции о возможном усилении своих позиций на Черном море — ради безопасности Украины в рамках предполагаемого мирного соглашения — заметно охладили турецко‑российские отношения. На прошлой неделе Москва ввела санкции против пяти турецких экспортеров фруктов, 20 июля российские ракеты поразили турецкое грузовое судно в Черном море, а прокремлевские СМИ всю неделю публиковали материалы с критикой Анкары. И все же, как сообщают в турецкой столице, переговоры Турции и России по С‑400 продолжаются, и на столе лежат три основных сценария.
Сценарий 1: С‑400 остаются в Турции, но не используются
Первый сценарий — оставить системы в Турции, но не эксплуатировать их. Москве важно, что российские комплексы находятся в арсенале страны-члена НАТО: в этом есть политический и символический смысл. К тому же наличие С‑400 в Турции укрепляет позиции России на рынке вооружений и показывает, насколько устойчиво оборонное сотрудничество Анкары и Москвы.
Однако Анкара дала понять Москве, что этого мало, чтобы вернуться в программу F-35 и снять санкции CAATSA. Турция ищет баланс: сохранить отношения с Россией, но убрать ограничения в оборонном сотрудничестве с США и НАТО.
Сценарий 2: возврат С‑400 России
Второй сценарий — вернуть системы Москве. В Анкаре считают, что, если возврат станет частью нового, более широкого стратегического соглашения, приемлемую формулу найти можно. Это не односторонний шаг назад, а часть более масштабного договора, учитывающего интересы Турции и России. Готового решения пока нет, но в рамках такого соглашения этот сценарий не исключен.
Сценарий 3: передача систем Катару или ОАЭ
Третий сценарий — продать системы Катару или ОАЭ. Россия и Катар тесно сотрудничают в энергетике и туризме, но Доха — один из ключевых военных партнеров США в Персидском заливе и держит на своей территории крупнейшую американскую базу в регионе. Так что катарский вариант для Москвы непрост.
Самым приемлемым для России выглядит вариант с ОАЭ. Взвешенная позиция Абу-Даби по войне в Украине, сотрудничество с Россией в торговле, инвестициях и энергетике делают этот сценарий оптимальным. Да и стремительное сближение Турции и ОАЭ в экономике и обороне за последние годы такому решению только на руку.