Как виртуальные игры влияют на детей и почему ребенок предпочитает играть один?

Виртуальные игры могут оказывать на детей как положительное, так и отрицательное влияние. При правильном и умеренном использовании они способствуют интеллектуальному развитию, однако чрезмерное увлечение ими может привести к физическим и психологическим проблемам. Об этом во время прямого эфира, состоявшегося на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram, рассказала психолог Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Эльнара Бахышлы. По словам психолога, дети через игры формируют свое внутреннее эмоциональное состояние, воображение и социальные отношения: «Виртуальные игры оказывают на детей двойственное влияние. При умеренном использовании и правильном распределении времени они стимулируют развитие интеллектуальных способностей. Однако при чрезмерном увлечении становятся причиной физической и умственной усталости. Кроме того, сюжет некоторых игр может способствовать формированию ложного чувства превосходства, склонности к враждебности, нарушению правил и ощущению безнаказанности».

Эльнара Бахышлы отметила, что дети стремятся воспроизводить в игре увиденное, усваивать это и применять в своем маленьком мире: «Иногда они дополняют происходящее собственными вымышленными образами. Бывают случаи, когда ребенок настолько отождествляет себя с игровым персонажем, что начинает отдаляться от реальной жизни. Это связано с тем, что в виртуальном мире у него создается ощущение полного контроля над происходящим. Сюжет игр может быть как положительным, так и отрицательным. Игры могут быть не только развлекательными, но и содержать опасный или вредный контент. Иногда поведение ребенка в реальной жизни напоминает продолжение игрового процесса. Агрессивное поведение, длительные страхи и тревожность, ночные кошмары и нарушения сна могут возникать под воздействием игр с пугающим содержанием, а также цветов и звуков, оказывающих негативное влияние на психику. Поэтому игры следует выбирать совместно с родителями, а виртуальным играм необходимо создавать положительные альтернативы в реальной жизни». Психолог подчеркнула, что при выборе игр родители должны обращать внимание на их содержание и учитывать возрастные особенности ребенка. По ее словам, обучающие и развивающие игры способствуют развитию логического мышления, внимания, речевых навыков и навыков счета. К этой категории относятся различные цифровые головоломки и интерактивные игры. Игры-симуляторы имитируют реальные жизненные процессы — управление самолетом, сельское хозяйство или спортивную деятельность. Психологические исследования показывают, что такие игры развивают воображение детей, формируют чувство ответственности, учат заботиться о животных и окружающей среде. Стратегические игры развивают навыки планирования, анализа и рационального управления ресурсами, побуждая детей мыслить на несколько шагов вперед. Экшн и спортивные игры способствуют развитию скорости реакции, пространственного мышления и мелкой моторики, однако при длительной игре могут вызывать умственное переутомление. Ролевые игры (RPG) позволяют ребенку примерять на себя различные образы, осваивать разные социальные роли и развивать воображение. Бахышлы подчеркнула, что при выборе виртуальных игр необходимо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень его психологического и физиологического развития, а также по возможности родителям следует принимать участие в игровом процессе вместе с детьми.