Как виртуальные игры влияют на детей и почему ребенок предпочитает играть один?

Виртуальные игры могут оказывать на детей как положительное, так и отрицательное влияние. При правильном и умеренном использовании они способствуют интеллектуальному развитию, однако чрезмерное увлечение ими может привести к физическим и психологическим проблемам.
Об этом во время прямого эфира, состоявшегося на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram, рассказала психолог Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Эльнара Бахышлы.
По словам психолога, дети через игры формируют свое внутреннее эмоциональное состояние, воображение и социальные отношения: «Виртуальные игры оказывают на детей двойственное влияние. При умеренном использовании и правильном распределении времени они стимулируют развитие интеллектуальных способностей. Однако при чрезмерном увлечении становятся причиной физической и умственной усталости. Кроме того, сюжет некоторых игр может способствовать формированию ложного чувства превосходства, склонности к враждебности, нарушению правил и ощущению безнаказанности».
Эльнара Бахышлы отметила, что дети стремятся воспроизводить в игре увиденное, усваивать это и применять в своем маленьком мире: «Иногда они дополняют происходящее собственными вымышленными образами. Бывают случаи, когда ребенок настолько отождествляет себя с игровым персонажем, что начинает отдаляться от реальной жизни. Это связано с тем, что в виртуальном мире у него создается ощущение полного контроля над происходящим. Сюжет игр может быть как положительным, так и отрицательным. Игры могут быть не только развлекательными, но и содержать опасный или вредный контент. Иногда поведение ребенка в реальной жизни напоминает продолжение игрового процесса. Агрессивное поведение, длительные страхи и тревожность, ночные кошмары и нарушения сна могут возникать под воздействием игр с пугающим содержанием, а также цветов и звуков, оказывающих негативное влияние на психику. Поэтому игры следует выбирать совместно с родителями, а виртуальным играм необходимо создавать положительные альтернативы в реальной жизни».
Психолог подчеркнула, что при выборе игр родители должны обращать внимание на их содержание и учитывать возрастные особенности ребенка.
По ее словам, обучающие и развивающие игры способствуют развитию логического мышления, внимания, речевых навыков и навыков счета. К этой категории относятся различные цифровые головоломки и интерактивные игры.
Игры-симуляторы имитируют реальные жизненные процессы — управление самолетом, сельское хозяйство или спортивную деятельность. Психологические исследования показывают, что такие игры развивают воображение детей, формируют чувство ответственности, учат заботиться о животных и окружающей среде.
Стратегические игры развивают навыки планирования, анализа и рационального управления ресурсами, побуждая детей мыслить на несколько шагов вперед.
Экшн и спортивные игры способствуют развитию скорости реакции, пространственного мышления и мелкой моторики, однако при длительной игре могут вызывать умственное переутомление.
Ролевые игры (RPG) позволяют ребенку примерять на себя различные образы, осваивать разные социальные роли и развивать воображение.
Бахышлы подчеркнула, что при выборе виртуальных игр необходимо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень его психологического и физиологического развития, а также по возможности родителям следует принимать участие в игровом процессе вместе с детьми.
Психолог Минздрава обратила внимание, что если ребенок играет один и не хочет делиться своими игрушками, это является совершенно нормальным этапом его психологического развития. В подобных ситуациях принуждение ребенка играть с другими детьми или делиться своими игрушками не принесет положительного результата. По словам психолога, обычно до трех–четырехлетнего возраста дети воспринимают свои игрушки как часть самих себя. Поэтому насильственное отбирание игрушек или принуждение передавать их другим детям может стать причиной психологической травмы.
«Когда ребенок играет один, у него формируются личные границы. Это естественный процесс, свидетельствующий о развитии его внутреннего «Я» и социальных границ. Ребенок выстраивает свою автономию, учится различать то, что принадлежит ему, и то, что принадлежит другим. В этот период у него появляется собственный внутренний мир, свои секреты и фантазии. Иногда ребенку необходимо побыть одному, придумывать собственные истории и играть с воображаемыми друзьями. Возможность спокойно играть одному в своей комнате дает ему ощущение психологического комфорта и безопасности, что в дальнейшем положительно влияет на формирование уверенности в себе», – отметила Эльнара Бахышлы.
Специалист подчеркнула, что именно через игру дети познают окружающий мир, а игровые сюжеты отражают их представления о нем.
«Если игровые сюжеты постоянно повторяются, остаются однообразными или носят агрессивный характер, это может свидетельствовать о том, что ребенок воспринимает окружающий мир именно в таких рамках. Постоянная игра с одними и теми же игрушками по одному и тому же сценарию может указывать на ограниченность поведенческой модели ребенка. Вместе с тем дети могут вести себя по-разному в различных социальных условиях. Например, ребенок, который в кругу знакомых выглядит застенчивым и скованным, в другой обстановке может быть более общительным, жизнерадостным и активным. Со временем ребенок должен научиться делиться своими чувствами, переживаниями, внутренним миром и любимыми игрушками с родителями, воспитателем или сверстниками», – подчеркнула психолог.
Бахышлы отметила, что если ребенку трудно участвовать в совместных играх, прежде всего необходимо уважать его права и личные границы.
«Прежде всего, признайте право ребенка на собственность. Дайте ему право сказать «нет». Самое главное – не называйте ребенка жадным и не стыдите его за нежелание делиться своими игрушками. Затем чаще играйте вместе с ним, разыгрывайте сюжеты из любимых мультфильмов или игровых сцен. Это поможет вам лучше понять внутренний мир ребенка, его мысли и интересы», – добавила специалист.