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Вице-премьер Казахстана готова пожертвовать свои органы

16:51 1577

Вице-премьер Казахстана, глава Минкультуры и информации Аида Балаева заявила об официальном согласии на посмертное донорство.

«Если говорить лично обо мне, то если однажды перед моими близкими встанет такой выбор, мне хотелось бы, чтобы они понимали, насколько важно дать шанс тем, кто отчаянно хочет жить. Ответственно заявляю, что даю согласие на посмертное донорство», - написала Балаева в соцсетях, отметив, что ее впечатлил документальный фильм «4739».

Название фильма «4739», снятого казахстанским телеканалом, указывает на число граждан республики, ожидающих трансплантацию органов.

По словам Балаевой, в Казахстане сегодня 4 739 человек ожидают трансплантацию. Среди них - 125 детей.

«Около 90% операций по трансплантации в нашей стране проводятся благодаря живым родственным донорам. При этом доля посмертного донорства не достигает и 10%», - подчеркнула она.

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