Ультиматум каспийским нефтяным боссам. На кону 166 миллиардов долларов

Власти Казахстана предъявили ультиматум руководителям западных нефтяных компаний, разрабатывающих Кашаганское нефтяное месторождение — второе по величине в Каспийском море, принадлежащее стране (после Тенгизского). Если менеджеры немедленно не выплатят 5 миллиардов долларов в казахстанский госбюджет, против них будет возбуждено уголовное дело, говорится в документе, полученном агентством Reuters.

Конфликт между «Северо-Каспийским операционным центром» (NCOC), эксплуатирующим Кашаганское месторождение, и правительством Казахстана длится уже давно. В 2023 году правительство оштрафовало консорциум, в состав которого входят западные гиганты Shell, Eni, TotalEnergies и Exxon Mobil, на 5 миллиардов долларов, обвинив его в хранении большего, чем разрешено законом, количества серы, что привело к нанесению ущерба окружающей среде.

Однако консорциум отрицает обвинение в нанесении ущерба окружающей среде и уклоняется от уплаты штрафа. NCOC обжаловал решение правительства Казахстана в международном арбитражном суде. В консорциуме утверждают, что взыскание штрафа до завершения апелляционного разбирательства противоречит условиям соглашения о разделе продукции.

Сера является побочным продуктом добычи и переработки сырой нефти, и для улучшения качества нефти ее необходимо отделять от сырой нефти. Штраф связан с нарушениями, выявленными в ходе проверки наземных перерабатывающих предприятий «Кашаган» вблизи города Болашак, которые удаляют из потока углеводородов ядовитый сероводород, а элементарная сера образуется в качестве побочного продукта процесса приведения нефти в соответствие с рыночными стандартами.

В ходе проверок, проведенных Министерством экологии и природных ресурсов Казахстана в 2022 году, было выявлено, что NCOC хранит «чрезмерные объемы» серы на открытом воздухе вблизи объектов в Болашаке. При этом были нарушены нормы хранения серы и предотвращения ее распространения в окружающую среду под воздействием ветра. В судебных документах говорится, что NCOC получил разрешение на хранение лишь 730 тысяч тонн серы, в то время как инспекторы обнаружили на складах более 1,7 миллиона тонн.

Консорциум оспорил рекордный штраф в местных судах. Суд Атырау оставил штраф в силе, придав ему юридическую силу. Министерство юстиции предупредило, что если консорциум добровольно не выплатит штраф до 20 июля, власти могут применить «принудительные меры» в отношении оператора консорциума (KazMunayGaz) и его партнеров, а также наложить новый штраф в размере 10 процентов от суммы.