Ультиматум каспийским нефтяным боссам. На кону 166 миллиардов долларов

Власти Казахстана предъявили ультиматум руководителям западных нефтяных компаний, разрабатывающих Кашаганское нефтяное месторождение — второе по величине в Каспийском море, принадлежащее стране (после Тенгизского). Если менеджеры немедленно не выплатят 5 миллиардов долларов в казахстанский госбюджет, против них будет возбуждено уголовное дело, говорится в документе, полученном агентством Reuters.
Конфликт между «Северо-Каспийским операционным центром» (NCOC), эксплуатирующим Кашаганское месторождение, и правительством Казахстана длится уже давно. В 2023 году правительство оштрафовало консорциум, в состав которого входят западные гиганты Shell, Eni, TotalEnergies и Exxon Mobil, на 5 миллиардов долларов, обвинив его в хранении большего, чем разрешено законом, количества серы, что привело к нанесению ущерба окружающей среде.
Однако консорциум отрицает обвинение в нанесении ущерба окружающей среде и уклоняется от уплаты штрафа. NCOC обжаловал решение правительства Казахстана в международном арбитражном суде. В консорциуме утверждают, что взыскание штрафа до завершения апелляционного разбирательства противоречит условиям соглашения о разделе продукции.
Сера является побочным продуктом добычи и переработки сырой нефти, и для улучшения качества нефти ее необходимо отделять от сырой нефти. Штраф связан с нарушениями, выявленными в ходе проверки наземных перерабатывающих предприятий «Кашаган» вблизи города Болашак, которые удаляют из потока углеводородов ядовитый сероводород, а элементарная сера образуется в качестве побочного продукта процесса приведения нефти в соответствие с рыночными стандартами.
В ходе проверок, проведенных Министерством экологии и природных ресурсов Казахстана в 2022 году, было выявлено, что NCOC хранит «чрезмерные объемы» серы на открытом воздухе вблизи объектов в Болашаке. При этом были нарушены нормы хранения серы и предотвращения ее распространения в окружающую среду под воздействием ветра. В судебных документах говорится, что NCOC получил разрешение на хранение лишь 730 тысяч тонн серы, в то время как инспекторы обнаружили на складах более 1,7 миллиона тонн.
Консорциум оспорил рекордный штраф в местных судах. Суд Атырау оставил штраф в силе, придав ему юридическую силу. Министерство юстиции предупредило, что если консорциум добровольно не выплатит штраф до 20 июля, власти могут применить «принудительные меры» в отношении оператора консорциума (KazMunayGaz) и его партнеров, а также наложить новый штраф в размере 10 процентов от суммы.
Два дня назад западные СМИ сообщили, что государственная компания «КазМунайГаз» готова передать свою долю в месторождении в обмен на выплату штрафа.
Однако, несмотря на установленный срок, консорциум не выплатил штраф, и два независимых источника сообщили Reuters, что Министерство юстиции Казахстана направило официальное письмо руководству операционной компании с предупреждением об уголовной ответственности.
Эксперты считают, что этот ультиматум является серьезной эскалацией давнего конфликта между Казахстаном и западными компаниями, эксплуатирующими его крупные нефтяные месторождения.
Согласно документу, на который ссылается агентство Reuters, Министерство юстиции направило письмо Джанкарло Руиу, исполнительному директору оперативного подразделения NCOC, с предупреждением о возможности возбуждения против него уголовного дела.
Неясно, как действия против NCOC могут повлиять на добычу на месторождении «Кашаган», которое добывает около 430 тысяч – 450 тысяч баррелей в сутки. Разработка месторождения осуществляется консорциумом «Северный Каспийский проект», в состав которого входят международные компании и казахстанская государственная нефтяная компания «КазМунайГаз».
В число акционеров консорциума входят «КазМунайГаз» с долей 16,88%, Eni, Shell, ExxonMobil и TotalEnergies с долей по 16,81%, китайская CNPC владеет 8,33% акций, а японская INPEX Ltd – оставшимися 7,56%.
«Кашаган» — одно из крупнейших в мире месторождений нефти, его извлекаемые запасы оцениваются в 9–13 миллиардов баррелей, а его разработка обошлась партнерам более чем в 50 миллиардов долларов из-за неоднократных технических задержек. Сернистый побочный продукт, накапливающийся в огромных кучах вблизи Каспийского моря, давно вызывает экологические проблемы, что и послужило причиной для этого штрафа.
Следует отметить, что Казахстан подал несколько исков в швейцарские и шведские суды против западных нефтяных компаний, разрабатывающих месторождения «Кашаган» и «Карачаганак», требуя от них в общей сложности 166 миллиардов долларов. В эту сумму входит и текущий штраф в размере 5 миллиардов долларов.
Масштабный иск обусловлен обвинениями в задержках выполнения контрактов, перерасходе средств, взяточничестве и огромных убытках в результате задержек в реализации проектов.
Западные нефтяные гиганты заключили контракты на разработку месторождений во время правления Нурсултана Назарбаева. Казахстанские власти считают, что условия этих контрактов были несправедливыми, а консорциум западных компаний нарушил обязательства по разделу продукции, завысил издержки и задержал начало добычи на годы. В результате значительная часть доходов, которые должны были поступить в казну, была потеряна.