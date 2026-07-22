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«Нефтчи» - «Динамо». Забьет ли Варданян в Баку?

Он в стартовом составе; обновлено 19:23
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:23 1171

Стартовые составы «Нефтчи» и «Динамо».

«Нефтчи»: Эмиль Балаев, Мустафа Сек, Игор Рибейро, Эндрю Гравийон, Фалайе Сако, Эмин Махмудов, Сесси Д’Алмейда, Густаво Клисман, Имад Фарадж, Любомир Тупта, Брено Алмейда.

«Динамо»: Иван Шимакович, Абдул Азиз Туре, Владислав Калинин, Алексей Иванов, Глеб Гурбан, Фаваз Абдуллахи, Алексей Жечко, Александр Селява, Евгений Малашевич, Карен Варданян, Мустафа Джимет.

В составе гостей видим Карена Варданяна - 22-летнего нападающего сборной Беларуси армянского происхождения.

*** 17:30

Сегодня в 20:00 на стадионе «Пальмс Спортс Арена» начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между бакинским «Нефтчи» и минским «Динамо».

Судить встречу будет бригада арбитров с Кипра во главе с Константиносом Фелласом.

«Нефтчи» возвращается в еврокубки спустя три года. Последними были игры в 2023 году против турецкого «Бешикташа» (1:3, 1:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

«Динамо» начало борьбу с 1-го раунда, где минчане в серии пенальти прошли «Силекс» из Северной Македонии - 0:1, 1:0 (6:5).

«Нефтчи» ранее никогда не играл в еврокубках против белорусских команд. Минское «Динамо» не встречалось с азербайджанскими клубами.

В чемпионатах СССР последний матч между командами состоялся в сентябре 1988 года. В Баку «Нефтчи» выиграл со счетом 2:1.

Победитель нынешнего противостояния в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с сильнейшим в паре «Железничар» (Сербия) - «Брага» (Португалия).

Ответная игра пройдет 30 июля в болгарском городе Стара-Загора (УЕФА запрещает проводить матчи в Беларуси).

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