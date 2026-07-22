«Нефтчи» - «Динамо». Забьет ли Варданян в Баку?

Сегодня в 20:00 на стадионе «Пальмс Спортс Арена» начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между бакинским «Нефтчи» и минским «Динамо».

Судить встречу будет бригада арбитров с Кипра во главе с Константиносом Фелласом.

«Нефтчи» возвращается в еврокубки спустя три года. Последними были игры в 2023 году против турецкого «Бешикташа» (1:3, 1:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

«Динамо» начало борьбу с 1-го раунда, где минчане в серии пенальти прошли «Силекс» из Северной Македонии - 0:1, 1:0 (6:5).

«Нефтчи» ранее никогда не играл в еврокубках против белорусских команд. Минское «Динамо» не встречалось с азербайджанскими клубами.

В чемпионатах СССР последний матч между командами состоялся в сентябре 1988 года. В Баку «Нефтчи» выиграл со счетом 2:1.

Победитель нынешнего противостояния в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с сильнейшим в паре «Железничар» (Сербия) - «Брага» (Португалия).

Ответная игра пройдет 30 июля в болгарском городе Стара-Загора (УЕФА запрещает проводить матчи в Беларуси).