Ошеломительный успех Карабахского университета

2025/2026 учебный год стал важной вехой в истории Карабахского университета, ознаменовавшись стремительным институциональным ростом, повышением качества образования, расширением научно-исследовательской деятельности, укреплением международного сотрудничества и значительными достижениями студентов. Начав свою работу два года назад, университет за прошедший учебный год добился весомых результатов в формировании современной, ориентированной на студентов и опирающейся на научные исследования модели, открытой для международного сотрудничества. Об этом говорится в статье ректора Карабахского университета Шахина Байрамова, опубликованной в газете Azərbaycan müəllimi.

Высокий уровень абитуриентов и стремительное развитие университета В публикации ректор указывает, что «важным итогом 2025/2026 учебного года стал растущий интерес к Карабахскому университету со стороны молодежи, демонстрирующей высокие академические результаты. В общей сложности этот вуз выбрали 127 абитуриентов, набравших более 600 баллов. Тот факт, что в предыдущем учебном году этот показатель составлял 101, свидетельствует о положительной динамике качества набора студентов. Всего студентами Карабахского университета стали 332 молодых человека, набравших более 500 баллов, и 613 человек с результатом выше 400 баллов. Максимальный балл среди зачисленных студентов составил 684. О растущем интересе талантливой молодежи также говорит зачисление пяти победителей республиканских предметных олимпиад, принятых в университет вне общего конкурсного отбора». «Тот факт, что проходной балл составил 614,6 для представленной впервые специальности «Медицина» и 490,6 — для специальности «Сестринское дело», продемонстрировал высокий интерес к новым образовательным программам. Показатели приема на специальности «Инструментальное исполнительство» и «Учитель музыки» факультета искусств также оказались одними из самых высоких в стране. Численность студентов достигла 2143 человек, штат преподавателей и административных сотрудников превышает 400 человек, а количество предлагаемых специальностей возросло с 25 до 34, что свидетельствует о стремительном превращении Карабахского университета в крупное высшее учебное заведение. Присутствие в коллективе граждан пяти зарубежных стран служит наглядным подтверждением формирования международной академической среды и интеграции разнообразного опыта в учебный процесс», — пишет ректор. Образовательный процесс, соответствующий требованиям к качеству обучения и международным стандартам В прошедшем учебном году одним из ключевых приоритетов стало приведение образовательных программ в соответствие с запросами современного рынка труда и международными академическими стандартами, говорится в публикации. «Были разработаны и утверждены учебные планы для новых специализаций, а на всех факультетах велась системная работа по развитию таких направлений, как преподавание, научные исследования, инновационная деятельность, сотрудничество с индустрией и вовлечение студентов в жизнь университета. Одним из наиболее значимых достижений стало получение международной аккредитации ACCA для образовательных программ «Бухгалтерский учет» и «Финансы», реализуемых на факультете бизнеса и экономики. Это событие, ставшее исторической вехой — первой международной аккредитацией программ для Карабахского университета, — подтверждает, что содержание программ и планируемые результаты обучения соответствуют международным стандартам».

Формирование новой экосистемы медицинского образования и клинической практики в Карабахе Одним из важных событий 2025/2026 учебного года стало создание в Карабахском университете базы для медицинского образования и клинической практики, говорится в статье. «На факультете медицины и наук о здоровье были запущены программы, основанные на компетентностном подходе: шестилетняя программа «Медицина» и четырехлетняя программа «Сестринское дело», разработанные в соответствии с передовым международным опытом. В основе этой новой модели лежит интегрированное междисциплинарное обучение, ориентированное на развитие клинического мышления, практических навыков, исследовательских способностей и аналитического склада ума. Ключевыми элементами новой модели медицинского образования являются пациентоориентированный подход, обучение с использованием симуляционных технологий и отработка клинических навыков, интеграция фундаментальных и клинических дисциплин, а также привлечение преподавателей с международным опытом», — пишет автор материала. А включение в учебную программу компонента «Искусство и гуманитарные науки» способствует развитию у будущих врачей — наряду с профессиональными знаниями — навыков общения, командной работы, творческого мышления и самовыражения: «Открытие Клиники Карабахского университета не только создает для студентов новые возможности получения клинического опыта, но и вносит весомый вклад в формирование современной экосистемы здравоохранения в Карабахском регионе».