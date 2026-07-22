Ошеломительный успех Карабахского университета

2025/2026 учебный год стал важной вехой в истории Карабахского университета, ознаменовавшись стремительным институциональным ростом, повышением качества образования, расширением научно-исследовательской деятельности, укреплением международного сотрудничества и значительными достижениями студентов. Начав свою работу два года назад, университет за прошедший учебный год добился весомых результатов в формировании современной, ориентированной на студентов и опирающейся на научные исследования модели, открытой для международного сотрудничества.
Об этом говорится в статье ректора Карабахского университета Шахина Байрамова, опубликованной в газете Azərbaycan müəllimi.
Высокий уровень абитуриентов и стремительное развитие университета
В публикации ректор указывает, что «важным итогом 2025/2026 учебного года стал растущий интерес к Карабахскому университету со стороны молодежи, демонстрирующей высокие академические результаты. В общей сложности этот вуз выбрали 127 абитуриентов, набравших более 600 баллов. Тот факт, что в предыдущем учебном году этот показатель составлял 101, свидетельствует о положительной динамике качества набора студентов. Всего студентами Карабахского университета стали 332 молодых человека, набравших более 500 баллов, и 613 человек с результатом выше 400 баллов. Максимальный балл среди зачисленных студентов составил 684. О растущем интересе талантливой молодежи также говорит зачисление пяти победителей республиканских предметных олимпиад, принятых в университет вне общего конкурсного отбора».
«Тот факт, что проходной балл составил 614,6 для представленной впервые специальности «Медицина» и 490,6 — для специальности «Сестринское дело», продемонстрировал высокий интерес к новым образовательным программам. Показатели приема на специальности «Инструментальное исполнительство» и «Учитель музыки» факультета искусств также оказались одними из самых высоких в стране. Численность студентов достигла 2143 человек, штат преподавателей и административных сотрудников превышает 400 человек, а количество предлагаемых специальностей возросло с 25 до 34, что свидетельствует о стремительном превращении Карабахского университета в крупное высшее учебное заведение. Присутствие в коллективе граждан пяти зарубежных стран служит наглядным подтверждением формирования международной академической среды и интеграции разнообразного опыта в учебный процесс», — пишет ректор.
Образовательный процесс, соответствующий требованиям к качеству обучения и международным стандартам
В прошедшем учебном году одним из ключевых приоритетов стало приведение образовательных программ в соответствие с запросами современного рынка труда и международными академическими стандартами, говорится в публикации.
«Были разработаны и утверждены учебные планы для новых специализаций, а на всех факультетах велась системная работа по развитию таких направлений, как преподавание, научные исследования, инновационная деятельность, сотрудничество с индустрией и вовлечение студентов в жизнь университета. Одним из наиболее значимых достижений стало получение международной аккредитации ACCA для образовательных программ «Бухгалтерский учет» и «Финансы», реализуемых на факультете бизнеса и экономики. Это событие, ставшее исторической вехой — первой международной аккредитацией программ для Карабахского университета, — подтверждает, что содержание программ и планируемые результаты обучения соответствуют международным стандартам».
Формирование новой экосистемы медицинского образования и клинической практики в Карабахе
Одним из важных событий 2025/2026 учебного года стало создание в Карабахском университете базы для медицинского образования и клинической практики, говорится в статье.
«На факультете медицины и наук о здоровье были запущены программы, основанные на компетентностном подходе: шестилетняя программа «Медицина» и четырехлетняя программа «Сестринское дело», разработанные в соответствии с передовым международным опытом. В основе этой новой модели лежит интегрированное междисциплинарное обучение, ориентированное на развитие клинического мышления, практических навыков, исследовательских способностей и аналитического склада ума. Ключевыми элементами новой модели медицинского образования являются пациентоориентированный подход, обучение с использованием симуляционных технологий и отработка клинических навыков, интеграция фундаментальных и клинических дисциплин, а также привлечение преподавателей с международным опытом», — пишет автор материала.
А включение в учебную программу компонента «Искусство и гуманитарные науки» способствует развитию у будущих врачей — наряду с профессиональными знаниями — навыков общения, командной работы, творческого мышления и самовыражения: «Открытие Клиники Карабахского университета не только создает для студентов новые возможности получения клинического опыта, но и вносит весомый вклад в формирование современной экосистемы здравоохранения в Карабахском регионе».
Новый этап в научных исследованиях
В статье ректора Шахина Байрамова отмечается, что научная деятельность — одна из сфер, в которых Карабахский университет в короткий срок добился значительных успехов: «Усилия по созданию благоприятной исследовательской среды, стимулированию научной активности преподавательского состава и расширению присутствия в авторитетных научных базах данных уже приносят ощутимые результаты. Количество публикаций, индексируемых в базе данных Scopus, составило 6 в 2024 году, 26 — в 2025 году и 30 — за первые шесть месяцев 2026 года. Таким образом, в период с 2024 по 2026 год общее число статей в базе данных Scopus достигло 62, а сами публикации получили 139 цитирований. Показатель по статьям, опубликованным в первой половине 2026 года (30), уже превысил аналогичный показатель за весь 2025 год. Растет также качество научных результатов и их международная известность. Работы сотрудников университета публикуются в таких международных научных журналах, как Evolution Equations and Control Theory, PLoS ONE, Journal of Environmental Management, Scientific Reports, ACS Omega, IEEE Access и RSC Advances. Это свидетельствует о расширении доступа мирового научного сообщества к развивающемуся исследовательскому потенциалу университета. Тематика исследований также согласуется со стратегической миссией университета. Что касается распределения научных публикаций по Целям устойчивого развития ООН, то наибольший показатель был зафиксирован в категории «Борьба с изменением климата» (9 статей). Семь статей были посвящены цели «Достойная работа и экономический рост», по шесть — целям «Индустриализация, инновации и инфраструктура» и «Недорогая и чистая энергия», а четыре — цели «Хорошее здоровье и благополучие».
«Научная деятельность сотрудников университета также охватывает такие направления, как качественное образование, гендерное равенство, сокращение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление, сохранение экосистем суши и партнерство в интересах устойчивого развития. Эти показатели свидетельствуют о том, что исследования сосредоточены в таких стратегически важных сферах, как устойчивое развитие, энергетика, экономический прогресс, инновации и институциональное сотрудничество.
Развитие научно-педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава оставалось приоритетной задачей в 2025–2026 учебном году. В сотрудничестве со Всемирной ассоциацией азербайджанских ученых для преподавателей и административных сотрудников университета были проведены презентации на темы «Популяризация науки» и «Педагогика высшей школы: теоретические и практические основы профессионализма в преподавании». Эти инициативы способствовали формированию исследовательской культуры и внедрению передовых научно-педагогических практик в университете. В текущем учебном году был выпущен первый научный журнал университета — Biophysics & Beyond, а также опубликована первая монография вуза — «Языковая политика в независимых тюркских государствах». Продолжилась работа по вовлечению молодых исследователей в научную деятельность: они успешно представляли университет на научных мероприятиях как национального, так и международного уровня. Кроме того, в Карабахском университете в рамках «Недели Тюркского мира» — мероприятия, приуроченного к 100-летию Первого тюркологического съезда, — собрались более 100 ученых из более чем 20 стран.
Рост числа публикаций, индексируемых в международных базах данных, выпуск первого научного журнала и монографии, а также активное участие молодых исследователей служат ключевыми показателями формирования исследовательской экосистемы университета», — резюмирует ректор Карабахского университета.