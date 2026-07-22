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Иран отрицает ядерную деятельность в горах Коланг

18:14 403

В иранских горах Коланг не ведется никакой ядерной деятельности. Об этом написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в соцсети X.

«Ядерная деятельность Ирана декларируется Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в соответствии с обязательствами. Привлечение США внимания к горам Коланг, где не ведется никакой ядерной деятельности, является деструктивным шагом», — говорится в публикации.

Багаи добавил, что неоднократные атаки США на мирные ядерные объекты Ирана противоречат Уставу ООН, международному праву, резолюциям МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что Иран, несмотря на все атаки, защищает свои суверенитет и безопасность. 

Напомним, очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день ВС США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана под предлогом ответа на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима перемирия с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

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