«Выступить, как Алиев, может, и хочется, но рискованно…»

Решительная поддержка президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым территориальной целостности Украины, в очередной раз продемонстрированная на IV Шушинском глобальном медиафоруме, нашла отклик и в Центральной Азии. Местные эксперты сейчас обсуждают вопрос: почему президент Азербайджана безоговорочно защищает территориальную целостность Украины и призывает ее никогда не примиряться с оккупацией территорий, в то время как лидеры Центральной Азии проявляют осторожность в этом вопросе и не рискуют открыто поддерживать Киев? Следует отметить, что в ходе медиафорума в Шуше, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, Ильхам Алиев в очередной раз выразил безоговорочную поддержку территориальной целостности Украины: «…Что касается позиции Азербайджана – она неизменна. Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. А украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать».

Как пишет «Азаттык Азия», на сегодняшний день Ильхам Алиев остается, пожалуй, единственным действующим лидером государства среди соседей России на постсоветском пространстве (если не учитывать страны Балтии), который открыто заявляет о недопустимости признания оккупации украинских территорий. Казахстанский социолог и директор независимого исследовательского центра PaperLab Серик Бейсембаев объяснил осторожную позицию лидеров центральноазиатских республик по вопросу Украины и их нежелание открыто выражать поддержку этой стране, как это сделал Ильхам Алиев, степенью зависимости от России. «Наши лидеры пытаются не провоцировать Москву, не ставить себя в позицию оппонирующей [стороны]», — считает Бейсембаев. Эксперт отмечает, что Баку значительно меньше зависит от Москвы как политически, так и экономически. Азербайджан не входит ни в ОДКБ, ни в Евразийский экономический союз. Экспорт азербайджанской нефти и газа осуществляется через Грузию и Турцию, а ключевым внешнеполитическим партнером остается Анкара. Отношения между Азербайджаном и Россией заметно ухудшились после авиакатастрофы в конце 2024 года, когда пассажирский самолет Azerbaijan Airlines был подбит российской ПВО на подлете к Грозному.

Бейсембаев, приведя в пример Казахстан, перечислил причины, по которым лидеры Центральной Азии проявляют осторожность в украинском вопросе. «Казахстан, как все знают, экспортирует нефть через КТК (Каспийский трубопроводный консорциум — ред.), который проходит через территорию России, и это является одной из главных уязвимостей. Потому что были моменты, когда Россия по тем или иным причинам останавливала транспортировку, что, понятно, отражалось на экономической ситуации в Казахстане. Кроме этого, в политическом плане страны Центральной Азии находятся в более уязвимом положении. Казахстан имеет самую большую сухопутную границу с Россией. Мы находимся в союзе с Россией в рамках ОДКБ. Это накладывает ограничения на то, что наши лидеры могут заявлять по поводу острой темы — войне в Украине», — объясняет эксперт. Аналитики считают, что еще более чувствительной эта зависимость остается для Кыргызстана и Таджикистана. Эти страны практически полностью зависят от поставок топлива из России. А российский рынок труда многие годы остается одним из главных источников доходов для сотен тысяч трудовых мигрантов из региона.