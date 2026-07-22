Передача 51% акций ОАО «Азер-Турк Банк» компании SOCAR открыла новый этап развития Банка

Председатель Правления ОАО «Азер-Турк Банк» Гюнель Набиева рассказала об истории развития Банка, открытие которого состоялось в 1995 году при участии общенационального лидера Гейдара Алиева. Она также представила стратегию развития Банка на 2026–2028 годы.

По ее словам, после передачи ОАО «Азер-Турк Банк» в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу в 2021 году Банк значительно укрепил свои позиции на рынке: выросли активы, кредитный портфель и финансовые показатели. Важной вехой стало решение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о передаче в 2024 году 51% акций Банка Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), что открыло новый этап его развития.

По словам Гюнель Набиевой, утвержденная в начале текущего года новая стратегия развития Банка дала старт масштабной трансформации его деятельности.

«Новая стратегия направлена на развитие корпоративного бизнеса и сегмента малого и среднего предпринимательства, укрепление роли Банка в финансировании стратегически важных отраслей экономики, ускорение цифровой трансформации и внедрение принципов устойчивого развития».

По словам председателя Банка, ATB стремится стать для корпоративных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса не просто финансовым институтом, а надежным стратегическим партнером, способствующим их долгосрочному развитию. Для достижения этой цели были пересмотрены бизнес-приоритеты, внедрены новые бизнес-процессы, а реализованные изменения уже приносят первые результаты.

«Согласно недавно опубликованной отчетности, чистая прибыль Банка достигла 10,3 млн манатов, увеличившись на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль выросла на 30%, также увеличились капитал и депозитный портфель Банка», — сообщила Гюнель Набиева.

Она подчеркнула, что повышение качества обслуживания клиентов, расширение цифровых сервисов и развитие современных банковских продуктов являются ключевыми элементами стратегии устойчивого развития ATB.

Гюнель Набиева отметила, что «статус государственного банка означает для нас, прежде всего, высокий уровень доверия и большую ответственность».

По ее словам, одним из основных принципов деятельности Банка является соблюдение баланса между финансированием приоритетных для государства проектов и сохранением коммерческой эффективности.

Председатель Правления также подчеркнула, что одним из стратегических направлений развития остается цифровизация корпоративного банкинга, благодаря которой клиенты получают более быстрые, удобные и доступные сервисы.

«Цифровая трансформация для нас — это не отдельный проект, а стратегический подход, который охватывает все направления деятельности Банка».

Она отметила, что ATB активно внедряет современные цифровые технологии для повышения качества клиентского сервиса, оптимизации внутренних процессов и ускорения принятия управленческих решений.

В завершение Гюнель Набиева заявила, что к концу 2028 года ATB планирует войти в число банков, которым корпоративные клиенты и предприниматели отдают предпочтение как надежным и профессиональным партнерам для долгосрочного сотрудничества.