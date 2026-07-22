Украина намерена расширить масштаб ударов по России

Украина намерена расширить масштабы дальнобойных ударов по российской территории и продолжить технологическое давление на РФ в рамках стратегии усиления обороны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара по итогам встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

«Совместно сможем выполнить поручение президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны», — написал Хмара в соцсетях.

В числе ключевых направлений работы он назвал перенос военных действий на территорию России с помощью асимметричных решений, развитие технологий, обеспечение армии дальнобойными средствами поражения, масштабирование программ deep strike, middle strike и наземных роботизированных комплексов, а также сохранение жизней украинских военных.

Хмара также сообщил, что Минобороны и Генштаб Украины разрабатывают практические шаги, направленные на принуждение России к долгосрочному миру.

«Также обсудили с главнокомандующим видение будущего. У нас есть общая позиция по развитию Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение», — добавил он.