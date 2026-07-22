Уехавшие оппозиционеры: Россия закручивает гайки

Государственная Дума РФ на заседании в среду, 22 июля, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы, которые вводят новые ограничения для россиян, осужденных заочно и проживающих за пределами страны.

«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, это не оппозиция, это предатели. Это преступники», — так прокомментировал принятие законов председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пакет из двух законопроектов «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» подготовили и приняли в первом чтении еще в декабре 2025 года. Во втором документе расписано, как должны выполняться требования, закрепленные в первом. Ко второму чтению законопроекты были существенно доработаны.

Ограничения направлены против тех уехавших россиян, кто был осужден по любой статье УК РФ или привлечен к ответственности по административному делу. В частности, речь идет о политических статьях о «дискредитации» армии РФ, неуплате штрафов в связи с «иноагентством», участии в деятельности «нежелательной организации», публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

В отношении таких людей установят ряд «временных ограничительных мер», среди них: отказ в предоставлении госуслуг внутри страны и в предоставлении консульских услуг за границей (например, запрет на оформление загранпаспорта или доверенностей); запрет продавать свою недвижимость и транспорт; блокировка счетов и лишение доступа к банковским приложениям.

Правозащитники отмечают, что принятые поправки фактически лишают гражданства политических эмигрантов. Закон вступит в силу сразу после того, как его официально опубликуют.