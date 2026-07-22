Мерц пообщался с Пашиняном

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Он отметил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, конфликта в Украине, а также их влияния на Южный Кавказ.

«Канцлер ФРГ призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности», — сказал Корнелиус.

Собеседники отметили возможности для расширения как двусторонних отношений, так и связей Армении с ЕС, подчеркнул представитель правительства Германии.