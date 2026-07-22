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Россия атаковала балкер в Черном море

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19:29 145

В ночь на 22 июля Россия атаковала балкер Golden Rosе в Черном море. Украинские пограничники провели спасательную операцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Военнослужащие Морской охраны ГПСУ успешно провели поисково-спасательную операцию в акватории Черного моря. Был эвакуирован экипаж балкера Golden Rose, по которому ударил дрон РФ, говорят пограничники.

«После попадания ударного беспилотника в кормовую часть судна вспыхнул масштабный пожар. Балкер был обнаружен с помощью технических средств наблюдения, после чего к месту происшествия немедленно направились катера», — уточнили в службе.

Спасательная операция проходила в чрезвычайно сложных условиях: в темное время суток, при постоянной угрозе повторных атак российских дронов и ракет.

Экипажи катеров смогли подойти вплотную к борту судна и эвакуировать всех моряков.

Украинцы спасли 16 членов экипажа: 2 граждан Сирии, 14 граждан Египта.

Всех спасенных доставили на берег. Ни один из моряков не получил травм или других повреждений.

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