И Лондон будет кредитовать Украину

Страны Евросоюза одобрили участие Великобритании в рамочной программе кредитования Украины со стороны ЕС на сумму в 90 млрд евро, призванной помочь покрыть наиболее неотложные потребности Киева в 2026 и 2027 годах в условиях войны с РФ. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Совете ЕС.

«Участие Великобритании в программе кредитования Украины позволит Киеву закупать продукцию также у британских производителей оборонной продукции, что обеспечит Украине возможности, необходимые для защиты своих граждан», — подчеркнула министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.

Эти закупки дополнят существующие механизмы стран ЕС, Европейской экономической зоны, Европейской ассоциации свободной торговли и других утвержденных третьих стран.

В рамках кредита Киеву предоставляются 60 млрд евро для инвестирования в оборонно-промышленный потенциал, включая закупку оборонной продукции. Еще 30 млрд евро выделяются в качестве прямой экономической и бюджетной поддержки.

О том, что Великобритания планирует присоединиться к кредитной программе Европейского союза для Украины, заявляли еще в мае в канцелярии занимавшего на тот момент пост британского премьер-министра Кира Стармера.

Лондон взял на себя обязательство внести «справедливый и соразмерный финансовый вклад» в покрытие расходов, заключил с ЕС партнерство в области безопасности и обороны и уже оказывает Украине значительную финансовую и военную поддержку, констатировали в Брюсселе.

В ближайшие дни Совет ЕС в формате письменной процедуры утвердит участие Лондона. Решение вступит в силу в день его публикации в официальном вестнике ЕС.