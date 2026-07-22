Maersk покидает украинский порт

Датская судоходная компания Maersk, являющаяся крупнейшим мировым оператором контейнерных перевозок, приостанавливает обслуживание через украинский порт Черноморск из-за усиления российских ударов по портовой инфраструктуре. Об этом говорится в заявлении Maersk Ukraine.

«В связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление услуг в Украине через Черноморский рыбный порт. Все суда будут перенаправляться в румынский порт Констанца», — отмечается в сообщении.

Таким образом, контейнерные перевозки компании в Украину временно будут осуществляться через румынский порт Констанца.

Решение принято на фоне продолжающихся российских ударов по украинской портовой инфраструктуре, которые оказывают влияние на работу международных логистических операторов.