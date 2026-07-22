Азербайджан и Словакия подписали соглашение о взаимной защите секретной информации

Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации.
Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ), делегация во главе с директором Агентства национальной безопасности Словакии Романом Конечным находилась с визитом в Азербайджане.
В ходе встречи с начальником Службы государственной безопасности генерал-полковником Али Нагиевым стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
По итогам встречи состоялась церемония подписания «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Словацкой Республики об обмене и взаимной защите секретной информации» в целях расширения сотрудничества между странами в сфере безопасности.