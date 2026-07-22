Азербайджан и Словакия подписали соглашение о взаимной защите секретной информации

Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации.

Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ), делегация во главе с директором Агентства национальной безопасности Словакии Романом Конечным находилась с визитом в Азербайджане.