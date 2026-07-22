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Вспышка Эболы: более тысячи умерших

20:49 782

Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде превысило тысячу человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 21 июля, в ДР Конго скончались 999 заболевших, еще два летальных случая зарегистрированы в Уганде. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 2494.

В ВОЗ отмечают, что темпы реагирования на распространение вируса пока не соответствуют масштабам вспышки. Организация сосредоточила усилия на обеспечении безопасного захоронения умерших, совершенствовании системы маршрутизации пациентов и расширении возможностей клинического лечения в наиболее пострадавших районах.

Вспышка заболевания затронула пять провинций ДР Конго. Наиболее сложная ситуация сохраняется в провинции Итури, где зарегистрировано более 89% всех случаев заражения и почти 84% смертей.

В мае ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей риск для других государств. В организации продолжают оценивать вероятность дальнейшего распространения инфекции в регионе как высокую.

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