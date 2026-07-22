Украина и США обсудили поставки ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с послом США при НАТО Мэттью Уитакером и командующим специальной миссией НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и подготовки генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на встрече главным образом обсуждалась защита воздушного пространства Украины путем расширения поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках инициативы PURL.

Зеленский подчеркнул, что в условиях продолжающихся массированных ударов России этот вопрос в настоящее время является главным приоритетом.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы двустороннего оборонного партнерства между США и Украиной, в том числе реализация принятого президентом США Дональдом Трампом в Анкаре решения о предоставлении Украине лицензии на производство систем Patriot, а также проект Drone Deal, над которым работают стороны.

Сообщается, что указанный проект, как ожидается, будет завершен в ближайшее время.

В заключительной части встречи Баззард был награжден украинским орденом «За заслуги» III степени.