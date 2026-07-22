Аккредитационный совет принял решения в отношении вузов и образовательных программ

Состоялось очередное заседание Аккредитационного совета, сообщили в Министерстве науки и образования. В ходе заседания обсуждались результаты институциональной аккредитации, проведенной в семи высших учебных заведениях, а также аккредитации образовательных программ по специальностям «Учитель начальной школы» и «Дошкольное образование» в шестнадцати вузах в соответствии с графиком аккредитации высших учебных заведений на 2024 и 2025 календарные годы, утвержденным Агентством по обеспечению качества образования.

На основании принятых решений Нахчыванский государственный университет, Бакинская высшая школа нефти, Азербайджанский государственный аграрный университет и Мингячевирский государственный университет признаны прошедшими институциональную аккредитацию сроком на пять лет, а Сумгайытский государственный университет и Гянджинский государственный университет — сроком на три года.

По итогам оценки институциональной аккредитации Бакинского университета для девушек было установлено несоответствие установленным требованиям, и принято решение о принятии соответствующих мер в соответствии с «Правилами аккредитации образовательных учреждений», утвержденными постановлением Кабинета Министров №167 от 28 сентября 2010 года.

Что касается аккредитации программ по специальности «Учитель начальной школы», то 6 программ получили аккредитацию сроком на пять лет, а три — на три года. В отношении четырех программ было принято решение провести повторную аккредитацию через два года, чтобы дать возможность устранить выявленные недостатки. Соответствующая программа Бакинского университета для девушек аккредитацию не получила.

По специальности «Дошкольное образование» десять программ аккредитованы на пять лет, а три —направлены на повторную аккредитацию через два года. Программа Бакинского университета для девушек также признана не соответствующей установленным требованиям.

Отметим, на основании решений Аккредитационного совета будут разработаны планы мероприятий по обеспечению выполнения рекомендаций и директив, вынесенных в отношении аккредитованных высших учебных заведений и образовательных программ. Данные планы будут согласованы с Агентством по обеспечению качества образования.

Процесс аккредитации призван повысить качество образования в высших учебных заведениях, обеспечить соблюдение государственных образовательных стандартов и поддержать устойчивое развитие системы высшего образования.