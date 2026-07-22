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Когда состоится суд над Мадуро?

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Американский судья назначил на июнь 2027 года начало судебного процесса над бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес. Их обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками, оба заявили о своей невиновности, сообщает Reuters.

Адвокат Мадуро заявил, что защита будет добиваться прекращения дела, в том числе на основании иммунитета бывшего президента Венесуэлы как главы суверенного государства.

Слушание по ходатайствам назначено на 17 ноября 2026 года. Окончательный график процесса суд еще должен утвердить. Обе стороны заявили, что могут добиваться корректировок.

Впервые перед судом Мадуро предстал 5 января 2026 года. 

Мадуро и Флорес были задержаны американскими спецназовцами в Каракасе 3 января и доставлены в Нью-Йорк. Мадуро предъявлены четыре обвинения, включая сговор с целью наркотерроризма и ввоза кокаина. В случае признания виновности ему грозит пожизненное заключение.

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