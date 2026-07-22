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Америка планирует силовое вмешательство в Мали

The Washington Post
22:05 244

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность проведения военной операции в Мали против связанной с «Аль-Каидой» группировки JNIM. Об этом со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений, сообщает The Washington Post.

По данным издания, Белый дом рассматривает различные варианты военных действий против группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), которая за последние годы значительно усилила свое влияние в регионе Сахеля. Источники утверждают, что в случае одобрения операции Мали станет уже восьмой страной, где Дональд Трамп санкционировал применение военной силы с начала своего второго президентского срока. 

Как отмечает газета, JNIM закрепилась на территории Мали и расширила свою деятельность на соседние прибрежные государства Западной Африки. Американские власти считают организацию наиболее хорошо вооруженной экстремистской группировкой региона и одной из наиболее влиятельных подобных структур в мире.

The Washington Post напоминает, что за последние месяцы JNIM значительно активизировала свою деятельность. Весной боевики провели серию скоординированных атак по всей стране, совершили нападения в Бамако, захватили стратегически важный населенный пункт на севере Мали, где находились подразделения малийской армии и российские силы, а также, по данным издания, убили министра обороны страны.

Газета подчеркивает, что возможная американская военная операция будет сопряжена с серьезными рисками. Поскольку в Мали продолжают находиться российские силы, любое прямое вмешательство США может привести к опасным инцидентам между военными двух стран. В связи с этим, как отмечается в публикации, Вашингтону и Москве, вероятно, пришлось бы создавать механизмы предотвращения конфликтов, аналогичные тем, которые ранее действовали в Сирии.

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