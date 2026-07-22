Зеленский о «хорошем и важном» разговоре с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел «хороший и важный разговор» с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир, передает УНН.

«Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова», — сообщил Зеленский.

По словам главы государства, «наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили».

«Благодарю Стива и Джареда за личные усилия ради мира. Признательны президенту Трампу и американскому народу за неизменную поддержку», — резюмировал Зеленский.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.