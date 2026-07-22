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Юрий Вернидуб: «Я виноват. Но неужели после одного поражения «Нефтчи» я должен уйти в отставку?»

Эльмир Алиев, отдел спорта
22 июля 2026, 22:42 1684

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение команды от минского «Динамо» (2:4) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«В первые 15-20 минут мы полностью переиграли соперника, забили два гола, — говорит украинский специалист. — Но затем все поменялось. Начались грубые ошибки, соперники пошли вперед и добились цели. Переломным моментом стала ошибка Эмиля Балаева. Он в тот момент уже получил травму, которая, видимо, помешала ему отбить тот мяч.

На перерыв ушли, выигрывая 2:1. В перерыве поговорили на эмоциях. А во втором тайме пропустили еще три мяча. Все голы нам были забиты после наших ошибок. Ближе к концу у нас были два-три момента, чтобы забить. Не использовали. Не забиваешь ты — забьют тебе. Пенальти — и счет стал 2:4.

Нужно на трезвую голову проанализировать игру, чтобы не повторять ошибок. Не хочу говорить о футболистах. В первую очередь виноват я. Я должен посмотреть на свои действия.

Могу ли я уйти в отставку, если мы не пройдем «Динамо»? Неужели вы думаете, что после одного-двух поражений я должен уйти из «Нефтчи»? Это спорт, это футбол. «Нефтчи» — клуб с историей. После одного поражения спрашивать меня об отставке… Я такого еще не видел (улыбается). Это не корректно. До меня слишком часто меняли тренера. Надо дать время тренеру поработать.

«Динамо» тоже проиграло первый матч в 1-м раунде. А затем победило в гостях и прошло дальше. И после первой игры у их тренера не спрашивали об отставке. Я и вчера говорил, что от любви до ненависти один шаг.

Болельщикам могу сказать, что такое бывает. Нет команды, которая всегда побеждает. Все допускают ошибки.

Я и вчера говорил, что готов к давлению. Ничего не боюсь. Надо работать. Бывают и белые, и черные дни. Хорошо бы, чтобы белых дней было больше.

После таких матчей можно много чего наговорить. Лучше промолчать».

Главный тренер «Динамо» Александр Шагойко после матча сказал:

«Приятно побеждать хорошую классную команду. За исключением первых семи минут я доволен игрой. Смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом. У нас есть преимущество, но оно не такое, которое позволяет расслабиться. Понятно, что соперник что-то поменяет. Ждем ответной встречи. У нас нет суперпревосходства. Разница в два мяча — это самая опасная разница. Один пропущенный мяч может добавить нервозности. Нас ждет очень сложный ответный матч.

Мы изначально готовились к тому, чтобы пройти «Нефтчи» по сумме двух встреч. Не ожидали, что забьем четыре гола. Но и не думали, что пропустим два гола за первые восемь минут. Мы знали, что играем с большим клубом, и счастливы, что победили.

Станет ли для нас трагедией поражение от «Нефтчи» по сумме двух игр? Нас любое поражение расстраивает. Не сказал бы, что будет трагедией, но мы очень сильно расстроимся».

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