Переговоры «Моссада» и ЦРУ по Ирану

Глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Роман Гофман и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф встретились в Белом доме в Вашингтоне.

Об этом сообщил Axios, отметив, что встреча, состоявшаяся две недели назад, перед возобновлением американских ударов по Ирану, стала первым визитом Гофмана в Вашингтон с момента вступления в должность в июне.

Переговоры были посвящены войне с Ираном и ядерной программе. Одной из целей визита была координация позиций с Вашингтоном относительно переговоров с Ираном.

Согласно сообщению Axios, Рэтклифф был крайне скептически настроен в отношении меморандума о взаимопонимании с Ираном и предупреждал, что иранцы будут по-своему толковать пункты, касающиеся Ормузского пролива.