Евросоюз снова не смог ввести санкции против России

Послы стран ЕС в среду снова не смогли ужесточить санкции против России. 21-й пакет рестрикций предполагает ужесточение нефтегазовых и финансовых ограничений, однако против него громче всего выступает Греция.

По словам европейского дипломата, представители государств-членов вновь соберутся в четверг для продолжения обсуждений.

Новый пакет включает крупнейшее за время войны расширение санкционного списка на 250 человек и организаций, которые помогают России обходить санкции, в том числе при помощи криптовалют. В него должны войти ограничения на импорт рыбы и на выдачу виз ветеранам так называемой «специальной военной операции», как Кремль именует войну с Украиной.

А главное, новый пакет предполагает продление главной нефтяной санкции ЕС против России — низкого потолка цен на нефть.