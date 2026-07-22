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Украина созывает Совбез ООН

22 июля 2026, 23:39 1022

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН на 27 июля после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море из-за ударов ВС РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

«Россия держит в заложниках глобальную продовольственную безопасность. За последние несколько дней российские военные разбомбили как минимум три гражданских грузовых судна. Несколько десятков членов экипажа погибли и получили ранения. Сегодня ни одно судно не прошло через Черноморский морской коридор Украины — именно в разгар сезона», — написал он.

Сибига назвал это «преднамеренным экономическим и гуманитарным террором». «Миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен и голодом, если эти действия продолжатся», — отметил дипломат.

Глава МИД Украины призвал все государства, особенно те, которые пострадали, немедленно потребовать от России прекращения атак на суда в Черном море.

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