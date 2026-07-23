Эмираты построят два терминала в обход Ормуза

Эмиратский портовый оператор DP World договорился о создании двух новых глубоководных терминалов на восточном побережье ОАЭ. Как говорится в заявлении компании, это позволит обеспечить прямые маршруты для мировой торговли без необходимости прохождения судов через Ормузский пролив.

Компания подписала предварительное соглашение с Управлением портов Эль-Фуджейры о концессии сроком на 50 лет. Проект предусматривает создание контейнерного и многоцелевого терминала Эр-Ругайлат, а также терминала для генеральных грузов в Диббе. Ожидается, что строительство будет проходить в несколько этапов и займет до 30 месяцев. Новые объекты свяжут с портом Джебель-Али и свободной экономической зоной Jafza через внутреннюю логистическую сеть.

«Эль-Фуджейра усиливает то, что уже предоставляет Джебель-Али — единую глобальную интегрированную платформу для перемещения товаров по мировым цепочкам поставок, а также внутри ОАЭ и за их пределами. Поскольку Джебель-Али работает при высокой загрузке, этот проект обеспечивает дополнительные мощности для поддержки долгосрочного роста», — заявил генеральный директор DP World Юврадж Нараян.

По его словам, для грузовладельцев это означает «большую гибкость, более широкий выбор и повышенную устойчивость цепочек поставок».

Решение о расширении мощностей принято на фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации конфликта вокруг Ирана. Контейнерные перевозки через флагманский порт Джебель-Али были сокращены, в результате чего логистические компании в ОАЭ и других странах Персидского залива перешли на альтернативные маршруты, включая автомобильные и железнодорожные сети. В частности, в июле компания DP World приобрела 700 грузовиков для расширения автоперевозок по всему региону. По оценкам оператора, это позволит осуществлять до 35 тыс. дополнительных рейсов в месяц для поддержки внутренних и трансграничных поставок. В настоящее время автопарк компании выполняет около 3 тыс. рейсов ежедневно.