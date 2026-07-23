В НАТО утвердили план финансирования

Совет НАТО утвердил в среду план общего финансирования Альянса на 2027-2031 годы, определяющий порядок инвестиций в его оборонные и гражданские проекты. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Общее финансирование будет соответствовать возросшему уровню амбиций НАТО в условиях более сложной обстановки в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

В рамках этого решения союзники согласовали потолки финансирования на 2027 год для военного и гражданского бюджетов и программы инвестиций в безопасность НАТО, увеличив объем общего финансирования до 6,5 млрд евро.

Североатлантический совет также утвердил план модернизации военных складов горючего, трубопроводов и систем его транспортировки и распределения на €27 млрд на период до 2031 года.

«Инвестиции объемом €27 млрд позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива. Этот план позволит построить новые трубопроводы, в том числе на востоке и юго-востоке региона Альянса, и обеспечить силы НАТО энергоресурсами, необходимыми им для поддержания полной боевой готовности», — сообщается в документе.