USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1670
Подписаться на уведомления
Украина созывает Совбез ООН
Новость дня
Украина созывает Совбез ООН

Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар

01:13 636

Тегеран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар по Ирану. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения страны к конфликту с Ираном.

«Иран разрушает множество уровней обороны, которые США создали в Персидском заливе и Иордании для защиты сионистского режима от иранских ракет и дронов. Иран будет ждать, когда (премьер Израиля Биньямин — ред.) Нетаньяху ударит первым, так как он (Иран - ред.) наслаждается растущим политическим кризисом внутри сионистского режима», — написал Аракчи в соцсети X.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.

Хуситы ударили по саудовским танкерам
Хуситы ударили по саудовским танкерам видео; обновлено 02:06
02:06 656
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
22 июля 2026, 12:48 3646
Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
01:13 637
Взрывы в иранских городах
Взрывы в иранских городах обновлено 01:31
01:31 8185
Переговоры «Моссада» и ЦРУ по Ирану
Переговоры «Моссада» и ЦРУ по Ирану Axios
22 июля 2026, 22:44 1244
Юрий Вернидуб: «Я виноват. Но неужели после одного поражения «Нефтчи» я должен уйти в отставку?»
Юрий Вернидуб: «Я виноват. Но неужели после одного поражения «Нефтчи» я должен уйти в отставку?»
22 июля 2026, 22:42 2222
Зеленский планирует посетить США
Зеленский планирует посетить США обновлено 23:23
22 июля 2026, 23:23 1230
8 минут, которые всех обманули... «Нефтчи» проиграл «Динамо», а Варданян сделал дубль в Баку
8 минут, которые всех обманули... «Нефтчи» проиграл «Динамо», а Варданян сделал дубль в Баку видео, обновлено 21:53
22 июля 2026, 21:53 6636
Продуктивный июль для азербайджанских пловцов
Продуктивный июль для азербайджанских пловцов фото
22 июля 2026, 16:08 1144
Болгарию Ираном не напугаешь
Болгарию Ираном не напугаешь обновлено 17:55
22 июля 2026, 17:55 6236
Ошеломительный успех Карабахского университета
Ошеломительный успех Карабахского университета
22 июля 2026, 18:18 3397

ЭТО ВАЖНО

Хуситы ударили по саудовским танкерам
Хуситы ударили по саудовским танкерам видео; обновлено 02:06
02:06 656
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
22 июля 2026, 12:48 3646
Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
01:13 637
Взрывы в иранских городах
Взрывы в иранских городах обновлено 01:31
01:31 8185
Переговоры «Моссада» и ЦРУ по Ирану
Переговоры «Моссада» и ЦРУ по Ирану Axios
22 июля 2026, 22:44 1244
Юрий Вернидуб: «Я виноват. Но неужели после одного поражения «Нефтчи» я должен уйти в отставку?»
Юрий Вернидуб: «Я виноват. Но неужели после одного поражения «Нефтчи» я должен уйти в отставку?»
22 июля 2026, 22:42 2222
Зеленский планирует посетить США
Зеленский планирует посетить США обновлено 23:23
22 июля 2026, 23:23 1230
8 минут, которые всех обманули... «Нефтчи» проиграл «Динамо», а Варданян сделал дубль в Баку
8 минут, которые всех обманули... «Нефтчи» проиграл «Динамо», а Варданян сделал дубль в Баку видео, обновлено 21:53
22 июля 2026, 21:53 6636
Продуктивный июль для азербайджанских пловцов
Продуктивный июль для азербайджанских пловцов фото
22 июля 2026, 16:08 1144
Болгарию Ираном не напугаешь
Болгарию Ираном не напугаешь обновлено 17:55
22 июля 2026, 17:55 6236
Ошеломительный успех Карабахского университета
Ошеломительный успех Карабахского университета
22 июля 2026, 18:18 3397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться