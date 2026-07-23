Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар

Тегеран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар по Ирану. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения страны к конфликту с Ираном.

«Иран разрушает множество уровней обороны, которые США создали в Персидском заливе и Иордании для защиты сионистского режима от иранских ракет и дронов. Иран будет ждать, когда (премьер Израиля Биньямин — ред.) Нетаньяху ударит первым, так как он (Иран - ред.) наслаждается растущим политическим кризисом внутри сионистского режима», — написал Аракчи в соцсети X.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.