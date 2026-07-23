Хуситы ударили по саудовским танкерам

Хуситы, поддерживаемая Ираном группировка в Йемене, заявила в среду вечером, что нанесла ракетные и беспилотные удары по двум саудовским нефтяным танкерам ENCELA и LAYLIA в Красном море.

Согласно заявлению, суда нарушили недавно объявленные группировкой в одностороннем порядке морские ограничения. В своих соцсетях хуситы выложили видео, на котором можно увидеть горящий среди ночи корабль, но понять где и когда снят ролик не представляется возможным.

В случае подтверждения удар станет первым случаем нападения на судно с тех пор, как в понедельник группировка объявила о блокаде портов Саудовской Аравии на Красном море.

Группа мониторинга под руководством ВМС Великобритании (The United Kingdom Maritime Trade Operations — UKMTO) сообщила о попадании в танкер неизвестного снаряда и его последующем возгорании в Красном море, но не уточнила происхождение снаряда, название судна и причиненный ущерб.

Атака произошла в 70 морских милях к юго-западу от саудовского города Аль-Шукайк на побережье Красного моря. Экипаж своими силами борется с огнем; информации о жертвах или негативном воздействии на окружающую среду не поступало.

Хуситы контролируют северный Йемен, включая территорию вдоль Баб-эль-Мандебского пролива, расположенного в южной части Красного моря. Хотя хуситы официально не объявляли о закрытии этого водного пути, угрозы со стороны этой группировки судам, использующим саудовские порты, вызвали серьезные вопросы о безопасности судоходства по каналу, по которому проходит 7% мирового морского трафика.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США «просто придется разобраться с хуситами», если они выполнят свои угрозы.