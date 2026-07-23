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Миллиарды от продажи венесуэльской нефти

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После установления в январе контроля над экспортом венесуэльской нефти власти США получили около $13 млрд поступлений от ее продажи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

Опрошенные FT аналитики напоминают, что доходы от нефти составляют около четверти ВВП Венесуэлы, и ожидалось, что ослабление санкций окажет существенное положительное влияние на экономику. Однако эксперты указывают на то, что признаки восстановления экономики Венесуэлы пока еще не очень заметны, и связывают это с тем, что США не возвращают все доходы от нефти в Венесуэлу.

«Вторжение (президента США Дональда) Трампа в Венесуэлу с самого начала было связано с нефтью, властью и коррупцией. При этом миллиарды долларов нефтяных доходов Венесуэлы контролировались администрацией Трампа без прозрачности и гарантий», — заявил в интервью Financial Times конгрессмен от Демократической партии США Хоакин Кастро.

Правительство Венесуэлы создало веб-сайт для отслеживания доходов от продажи нефти американским компаниям, но пока там только одна запись — мартовский перевод $300 млн. 21 июля на заседании в Конгрессе США Мария Эльвира Салазар, представляющая Республиканскую партию, призвала к публикации отчетов о венесуэльских средствах.

Как отмечает FT, судьба средств от продажи венесуэльской нефти стала еще более актуальной после двух разрушительных землетрясений 24 июня. По оценкам ООН, экономический ущерб составил около $37 млрд.

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