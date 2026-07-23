GL Group и Baker Hughes подписали Соглашение об оказании услуг в рамках стратегического сотрудничества

GL Group и Baker Hughes подписали пятилетнее Соглашение об оказании услуг в рамках стратегического сотрудничества, направленное на укрепление стратегических отношений между компаниями и создание основы для дальнейшего взаимодействия.
Сотрудничество позволит компаниям изучать взаимовыгодные возможности, опираясь на опыт, возможности и технологические компетенции каждой из сторон. Ожидается, что оно будет способствовать повышению операционной эффективности GL Group, развитию ее технических компетенций, расширению доступа к передовым технологиям и долгосрочному росту компании в Азербайджане.
«Это соглашение является важным шагом в укреплении нашего партнерства с Baker Hughes и реализации долгосрочной стратегии роста GLGroup»», - заявил главный исполнительный директор и председатель Консультативного совета GLGroup Асиф Зейналов.
«Это партнерство предоставляет нам доступ к глобальным возможностям, передовым технологиям и операционному совершенству - ключевым составляющим, которые будут способствовать нашему дальнейшему росту и долгосрочному успеху», - сказал Асиф Зейналов.
«Baker Hughes по всему миру последовательно инвестирует в технологии, которые улучшают производственные показатели, повышают эффективность и снижают риски», - отметил Джим Сэшнс, старший вице-президент Baker Hughes.
«В рамках этого стратегического сотрудничества мы стремимся разрабатывать и внедрять инновационные технологические решения, которые позволят максимально повысить ценность энергетических активов GL Group, а также энергетического сектора региона в целом».
О GL Group
GL Group оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, включая месторождения «Кюрсанги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе, «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зира» на Абшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании Salyan Oil Limited и Taghiyev Operating Company, а также компания GL Technical Services, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции.
Подробная информация о GL Group и ее стратегических инициативах представлена на сайте www.gl.world.