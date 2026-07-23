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GL Group объявляет о начале деятельности в США и назначении исполнительного вице-президента по Северной Америке

10:02 527

Сегодня в Хьюстоне GL Group объявила о начале деятельности в Соединенных Штатах Америки в рамках своей стратегии международного развития. Компания назначила Билла Пардью на должность исполнительного вице-президента по Северной Америке. Он будет руководить операционной деятельностью, стратегическим развитием и расширением присутствия GL Group в регионе.

Этот важный этап отражает долгосрочную приверженность GL Group энергетическому рынку США и способствует дальнейшему укреплению её позиций в качестве международно признанной энергетической компании.

Г-н Пардью обладает более чем 30-летним опытом работы в сфере разведки и добычи нефти и газа. Его профессиональный путь охватывает разработку месторождений и управление пластами, производственные операции, приобретение активов, развитие бизнеса и руководство компаниями. Он начал карьеру в должности инженера по добыче и разработке месторождений в Meridian Oil/Burlington Resources, после чего занимал руководящие должности в частной нефтегазовой компании, принадлежащей семейному инвестиционному офису, а также в Enduro Resource Partners и Encore Acquisition Company. На протяжении своей карьеры он управлял добывающими активами, возглавлял многопрофильные команды и участвовал в оценке и разработке нефтегазовых проектов в ряде ведущих бассейнов США.

Он получил степень бакалавра наук в области нефтяного инжиниринга в Техасском технологическом университете и степень магистра делового администрирования в Техасском христианском университете. Г-н Пардью также имеет лицензию профессионального инженера (P.E.) штата Техас и является активным членом Общества инженеров-нефтяников (SPE), Общества независимых профессиональных специалистов в области наук о Земле (SIPES) и Академии нефтяного инжиниринга Техасского технологического университета.

В новой должности г-н Пардью будет напрямую подчиняться главному исполнительному директору Группы и войдет в состав высшего руководства GL Group.

О GL Group

GL Group оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, включая месторождения «Кюрсанги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе, «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зира» на Абшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании Salyan Oil Limited и Taghiyev Operating Company, а также компания GL Technical Services, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции.

Подробная информация о GL Group и ее стратегических инициативах представлена на сайте www.gl.world.

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