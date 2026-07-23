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GL Group назначила Фарида Багирова вице-президентом Группы по коммерческой деятельности и развитию бизнеса

10:33 550

GL Group, первая частная группа нефтегазовых компаний Азербайджана, объявила о назначении Фарида Багирова вице-президентом Группы по коммерческой деятельности и развитию бизнеса.

Г-н Багиров присоединился к GL Group в августе 2025 года в должности коммерческого директора Группы и сыграл важную роль в реализации коммерческой повестки и стратегических планов роста GL Group. За прошедший период он внес значительный вклад в реализацию ключевых инициатив по развитию бизнеса, оказывал поддержку в осуществлении сделок по слияниям и поглощениям и содействовал укреплению коммерческих компетенций Группы по мере дальнейшего расширения ее деятельности.

Г-н Багиров является опытным руководителем в области развития бизнеса и коммерческой деятельности с более чем 18-летним опытом работы в нефтегазовой отрасли, включая международные назначения в Великобритании, ОАЭ и Омане. На протяжении своей карьеры он разрабатывал региональные нефтегазовые стратегии для портфелей активов стоимостью в несколько миллиардов долларов и успешно реализовывал крупные сделки в сфере развития бизнеса, включая проекты по выходу на рынки новых стран.

До прихода в GL Group г-н Багиров работал в лондонском офисе bp в должности менеджера в команде по слияниям и поглощениям, где участвовал в реализации проектов совокупной стоимостью более 500 миллионов долларов США. Позднее он перешел в bp Oman на должность советника по развитию бизнеса, где успешно обеспечил заключение новаторской сделки по приобретению доли участия в проекте в сфере зеленого водорода.

В должности вице-президента Группы по коммерческой деятельности и развитию бизнеса Фарид Багиров будет напрямую подчиняться главному исполнительному директору Группы и войдет в состав высшего руководства GL Group. Он будет руководить реализацией стратегии развития бизнеса GL Group, выявлять и развивать новые возможности для роста, укреплять стратегические партнерства и содействовать достижению целей Группы по расширению деятельности.

Г-н Багиров имеет степени бакалавра и магистра в области международных экономических отношений, полученные в Азербайджанском государственном экономическом университете.

О GL Group

GL Group оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, включая месторождения «Кюрсанги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе, «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зира» на Абшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании Salyan Oil Limited и Taghiyev Operating Company, а также компания GL Technical Services, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции.

Подробная информация о GL Group и ее стратегических инициативах представлена на сайте www.gl.world.

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