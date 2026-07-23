Скачок азербайджанской и мировой нефти

Стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,83, или 1,85%, до $100,56.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,88, или 1,98%, до $96,69 за баррель.

В то же время стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent подскочила до $96,31 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Стоимость нефти Brent превысила уровень $96 за баррель впервые с начала июня.

Утром 22 июля котировки Brent поднялись выше отметки $94 за баррель впервые с 11 июня. Позднее цены на нефть выросли еще на 4,5%, до $95,19 за баррель.