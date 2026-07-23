Британцам советуют уехать через Армению

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании «не рекомендует поездки в Иран, посольство продолжает работать в удаленном режиме».

«Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там и риски, связанные с ним.

Следите за местными и международными СМИ для получения самой свежей информации.

Избегайте зон, расположенных вблизи объектов безопасности или военных объектов. Постоянно пересматривайте свои планы отъезда.

Гражданам Великобритании, желающим покинуть Иран через Армению, виза для пребывания в Армении сроком до 180 дней в году не требуется», — отмечается в сообщении.