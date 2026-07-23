USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.1726
Подписаться на уведомления
Украина созывает Совбез ООН
Новость дня
Украина созывает Совбез ООН

Кто о чем, а Россия об Анкоридже

35-минутные переговоры Лаврова и Рубио
10:22 955

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил «готовность российской стороны к урегулированию конфликта в Украине» и «приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже». Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи Лаврова и Рубио в Маниле.

«Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже», - заявили в ведомстве.

Кроме того, по версии российской стороны, Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий России и США, а также договорились продолжить контакты.

«Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций», - сообщили в ведомстве.

Интерфакс сообщает, что переговоры продлились 35 минут. С российской стороны на них присутствовал замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, а также постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской — замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

«Многомиллиардное партнерство»: ядерная сделка США и Саудовской Аравии
«Многомиллиардное партнерство»: ядерная сделка США и Саудовской Аравии
11:30 80
Атака беспилотников: часть Крыма обесточена. Есть и жертвы
Атака беспилотников: часть Крыма обесточена. Есть и жертвы
11:20 275
Расширяется созданная Минздравом система медицинского цифрового двойника
Расширяется созданная Минздравом система медицинского цифрового двойника
11:08 216
Украинцы ударили по объектам в Воронеже и Ульяновской области: среди жертв и ребенок
Украинцы ударили по объектам в Воронеже и Ульяновской области: среди жертв и ребенок
10:59 511
Кто о чем, а Россия об Анкоридже
Кто о чем, а Россия об Анкоридже 35-минутные переговоры Лаврова и Рубио
10:22 956
Скачок азербайджанской и мировой нефти
Скачок азербайджанской и мировой нефти
09:51 1061
Война 17-го округа. Ветеран-спецназовец бросает вызов противнику Азербайджана
Война 17-го округа. Ветеран-спецназовец бросает вызов противнику Азербайджана наш обзор; все еще актуально
22 июля 2026, 14:46 6726
Турция, Россия и С‑400: три сценария для одной головной боли
Турция, Россия и С‑400: три сценария для одной головной боли наша аналитика
02:09 3795
Хуситы ударили по саудовским танкерам
Хуситы ударили по саудовским танкерам видео; обновлено 02:06
02:06 3198
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
22 июля 2026, 12:48 4560
Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
01:13 2401

ЭТО ВАЖНО

«Многомиллиардное партнерство»: ядерная сделка США и Саудовской Аравии
«Многомиллиардное партнерство»: ядерная сделка США и Саудовской Аравии
11:30 80
Атака беспилотников: часть Крыма обесточена. Есть и жертвы
Атака беспилотников: часть Крыма обесточена. Есть и жертвы
11:20 275
Расширяется созданная Минздравом система медицинского цифрового двойника
Расширяется созданная Минздравом система медицинского цифрового двойника
11:08 216
Украинцы ударили по объектам в Воронеже и Ульяновской области: среди жертв и ребенок
Украинцы ударили по объектам в Воронеже и Ульяновской области: среди жертв и ребенок
10:59 511
Кто о чем, а Россия об Анкоридже
Кто о чем, а Россия об Анкоридже 35-минутные переговоры Лаврова и Рубио
10:22 956
Скачок азербайджанской и мировой нефти
Скачок азербайджанской и мировой нефти
09:51 1061
Война 17-го округа. Ветеран-спецназовец бросает вызов противнику Азербайджана
Война 17-го округа. Ветеран-спецназовец бросает вызов противнику Азербайджана наш обзор; все еще актуально
22 июля 2026, 14:46 6726
Турция, Россия и С‑400: три сценария для одной головной боли
Турция, Россия и С‑400: три сценария для одной головной боли наша аналитика
02:09 3795
Хуситы ударили по саудовским танкерам
Хуситы ударили по саудовским танкерам видео; обновлено 02:06
02:06 3198
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
22 июля 2026, 12:48 4560
Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
Аракчи: Иран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
01:13 2401
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться