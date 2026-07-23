Кто о чем, а Россия об Анкоридже

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил «готовность российской стороны к урегулированию конфликта в Украине» и «приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже». Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи Лаврова и Рубио в Маниле.

«Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже», - заявили в ведомстве.

Кроме того, по версии российской стороны, Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий России и США, а также договорились продолжить контакты.

«Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций», - сообщили в ведомстве.

Интерфакс сообщает, что переговоры продлились 35 минут. С российской стороны на них присутствовал замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, а также постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской — замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.